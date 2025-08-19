韓国製アニメーション映画「キング・オブ・キングス」が、韓国で観客動員数100万人を突破した。



【写真】声優をつとめたイ・ビョンホン

映像振興委員会の映画館入場券電算データベースによると、「キング・オブ・キングス」は、6日に1万1582人を動員。累積観客数は106万148人となった。



これは、韓国のアニメーション映画史上3位となる記録で、「庭を出ためんどり」（222万人）、「愛のハチュピン」（124万人）に注ぐ数字だ。



本作は、イギリスの小説家であるチャールズ・ディケンズとその末息子による、2000年前の壮大な物語の中での旅を描いた作品。北米では4月に公開され、Box Office Mojoの集計（7日基準）によると、該当地域だけで、興行収入は6030万ドル（約89億円）を記録した。



なお、韓国吹き替えではチャールズ・ディケンズ役は、俳優のイ・ビョンホンが務めている。



現在、韓国における映画の興行成績は、「ゾンビの娘」が首位を独走。8日連続で1位を維持している。2位は「F1/エフワン」、3位は「バレリーナ:The World of John Wick」だ。



（よろず～ニュース特約・moca）