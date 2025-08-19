Æ£Àîºå¿À¡¢ÃíÌÜ¤Îº¸ÍãÁè¤¤¡¡Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¡Ö°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¡×¤«¡¢¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤Õ¤ì¤ë21ºÐÊá¼ê¡×¤«¡Ä³«Ëë6ÈÖ¤Î¼ã¸×¤Ë¤â´üÂÔ
Æ£Àî´ÆÆÄ¤Îº¸Íã¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö22¡×¤È½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢9·î¾å½Ü¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿ºå¿À¤Ç¤Ï¡¢º¸Íã¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÏÈ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÎÁè¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º³«Ëë¤ò¡Ö6ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°Àî±¦µþ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·5·î¤ËÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ë¤ÈÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤º¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸«¤è¡¢¤³¤Î¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¡ªÃæÀî¤Ï5ÈÖ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤òµÏ¿¤·¤¿
¡¡¤«¤ï¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È7°ÌÆþÃÄ¡¢¤¿¤¯¤ß¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¸÷¤ë¹â»ûË¾Ì´¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡8·î17Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¹â»û¤ÏÎ¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢ÀÖÀ±Í¥»Ö¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¤Æ¡¢±¦Á°¤Ø¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂÇ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î´î¤Ó¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥×¥í½é¤Î·è¾¡ÂÇ¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¿À¥É¥é¥Õ¥È¡×¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë20Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¡Ö°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ïºà¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÀª¤¤¤ò¼¨¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¹â»û¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç40»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.263¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£¡¡
¡¡¤Þ¤¿½µËö¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¡¢µð¿Í¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ç¤Ï¹â»û¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ã¸×¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡8·î16Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¹âÂ´4Ç¯ÌÜÊá¼ê¤ÎÃæÀîÍ¦ÅÍ¤Ï2²ó¤Ëº¸Á°ÂÇ¤È¤¹¤ë¤È4²ó¤Ë¤âÁê¼ê2ÈÖ¼êµÆÃÏÂçµ©¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¶¯Îõ¤ÊÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£9²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤â±¦Á°ÂÇ¤È¥Ù¥ó¥Á¤Îµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¡¢¥×¥í½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡8·î7Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤â¥×¥í½é¤Î5ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢¹¤¤¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Çº¸ÍãÀÊ¤Ë´°¤Ú¤¤Ê¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¸µ¤«¤é¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¢¤ëÂÇ·â¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Á°Àî¤â°ÕÃÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ºòµ¨¤Ï¥×¥í½é¤Î1·³´°Áö¡¢ÂÇÎ¨.269¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢42ÂÇÅÀ¤Èº¸¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤·Îõ¤Êº¸ÍãÁè¤¤¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤ÎÁª¼ê¤â20ÂæÁ°È¾¤È¿¤Ó¤·¤í¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢º£¸å¤âÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¹â¤á¹ç¤¦»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]