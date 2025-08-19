アイドルグループ「#Mooove!（むーぶ）」の元メンバーで、タレントの石原さき（18）が19日、自身のインスタグラムを更新。「法令に抵触する重大な違反行為」などでグループを脱退後、初となるSNS更新で声明文を出し、改めて謝罪した。



【写真】グラビアアイドルとしても活動していた

石原に関しては、6月に「#Mooove!」の運営から「このたび、メンバーの石原さきにつきまして、事務所規定および法令に抵触する重大な違反行為が確認されました」とし、「#Mooove! を脱退する運びとなりました」と即日でのグループ脱退が発表されていた。それ以来、本人のSNS更新もされていなかった。



石原は直筆とみられる文書を公開し、「この度は、私の軽率で未熟な行動により、関係の皆様、応援してくださっていた皆様、そして共に活動していたメンバーや事務所の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけしてしまい、本当に申し訳ございませんでした」と謝罪。「今回の件は、どんな理由があったとしても、自分の立場や責任を理解できていなかった行動だったと深く反省しています」と反省の言葉を記した。



また当時のことについて詳細には触れなかったが、「あの時は、同性の友人と二人で過ごしていました」と振り返り、「誰と一緒にいたかに関係なく、自分の行動がどう受け止められるかをもっと真剣に考えるべきでした。その甘さが、多くの方の信頼を裏切ってしまう結果となり、自分の未熟さを痛感しています」と反省。ただ「信じていた相手との出来事だったこともあり、私自身大きなショックを受けました」と失意も記した。



現状については「自分自身の過ちでその全てを無駄にしてしまったことが苦しくて、後悔の気持ちでいっぱいです。今は、その重みをしっかりと受け止めながら、毎日を過ごしています」と説明。復帰に向けて「いつか、また胸を張って皆さんと向き合える日が来るように、今は反省を忘れず、一歩ずつ進んでいきます」と記し、「改めてこの度は本当に申し訳ございませんでした」と締めた。



