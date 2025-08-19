元AKB48メンバーでタレント・大島麻衣（37）が17日に放送されたABEMA「チャンスの時間」に出演。男性芸能人に“危険な女性”の特徴を伝えた。

この日は「女性の本音ラブソング」と題し、男性の知らない本音を歌に乗せて紹介するコーナーを放送。

そこで大島は「トゥルース〜真実〜」というタイトルで「やっぱり派手な子より地味な子が危ない 黒髪ロングでラーメンすすれない女 特に“今日何の集まり？”って聞く女 週刊誌に売るときに言いやすいから聞いてるだけ〜」と、男性陣に向けた注意喚起の歌詞を披露した。

これを聞いたお笑いコンビ・千鳥のノブは思わず「怖っ！」と絶叫。その後冷静になり、「はいはい、そのフレーズ聞いたことありますよ」と過去の経験を振り返った。

すると大島は「大体隣に座った女の子で“今日何の集まり何ですか？たくさんいますね〜”って言う子が危ないですね。みんなに聞けばいいのに隣でそっと聞いてくる子が危ないです」と持論を展開。

ノブだけでなく大悟も思い当たる節があるようで、2人は苦笑いしながら「はい」とうなずいていた。