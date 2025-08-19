ほぼ毎日激辛料理を食べる女性が、“激辛チャレンジ企画”は受けない理由「私が知って欲しいのは“辛い美味しさ”」
激辛料理専門家として多数のメディアに出演し活躍する金成姫（きむそんひ）さん。激辛料理を紹介しているインスタグラムは、一面真っ赤で食欲をそそる。
実は、数々の食にまつわる資格を持ち、メディア出演だけでなく、商品プロデュースやライターとしても幅広く活動している人物なのだ。激辛料理専門家になったきっかけや、今の地位を確立するまでのキャリアなどなど、気になるところを深掘りして聞いてみた。
◆辛さの「英才教育」を受けていたのかも
ーー「激辛料理専門家」って、そもそも何をする人ですか？
金成姫：謎ですよね（笑）。激辛料理専門家と名乗ると、YouTubeで盛り上がっているように、毎日激辛チャレンジしてる人だと思われがち。でも私の場合は違うんです。私が一番大切にしているのは「美味しい辛さ」を伝えること。なので、美味しい激辛料理を出すお店をメディアやSNSを通じてご紹介したり、激辛のお店や商品をプロデュースするのが主な仕事です。
――なるほど。激辛料理専門家になるまでを教えてください。そもそも、なぜ激辛料理にハマったんですか？
金成姫：親が作ってくれる家庭料理が唐辛子たっぷりの辛い料理だったんです。冷蔵庫にはキムチと、コチュジャンは常備されていてましたし。なので、小さい頃から当たり前のように唐辛子中心の食事を食べてました。
子供の頃、友達の家に遊びに行ったとき、食卓にオムライスが出てきて驚きました。「あれ、辛くない」って（笑）うちの食卓が特殊な環境だというのはあとから気づきましたね。辛さの英才教育を受けて育ったんだなって。
――実際にどのくらい激辛料理を食べているんですか？
金成姫：年300食くらいは食べています。お店では辛い料理を注文しますし、自炊もします。旅行先など、どうしても辛いものが見つからないシチュエーション以外は、毎日必ず食べていますね。仕事柄激辛食材や調味料をいただくことも多いので、キッチンは真っ赤です（笑）。
◆フードアナリストから“激辛の道”に進んだワケ
――お仕事として激辛に関わるようになったきっかけは？
金成姫：辛いものには子どものころから馴染みがありましたが、激辛を仕事にするなんて全く考えてはいませんでした。もともとは、企業で秘書として働いていたんです。
食べることが大好きだったので、食に携われたらとは思っていて、最初は調理師学校に通いながら、フードアナリストの資格を取りました。
――そこからどうやって激辛料理専門家に？
金成姫：資格を取ったあと、たまたまフードアナリスト協会の求人を見つけて、協会で働き始めました。最初はいろんな専門家の方に仕事をお願いする立場でしたね。ご依頼に合わせてスイーツだったらこの方、カレーについて詳しいのはこの人、みたいに。スケジュールが合わない方の代打として、私自身が専門家としてお仕事をすることもありました。その過程で、自分も専門性をつけた方がいいのかなと思うようになったんです。
食の専門家って、多ジャンルだしたくさんいらっしゃって、皆さん個性的。私はかき氷もワインもチーズも好きですが、自分の個性を活かせるジャンルって何かと考え、「激辛」にたどり着きました。専門にしている方が少ない上に、本当に毎日食べられるほど好きだから、これだと思ったんです。
◆「激辛料理専門家」の懐事情は…？
――下世話な話で恐縮ですが、激辛料理専門家としての収入面も気になるところです。
金成姫：駆け出しの頃は、他の仕事もしながら、激辛専門家としても活動していましたね。他の食の専門家とユニットを組み、共同でお仕事を受けていた時期もありました。いろんな仕事を掛け持ちしながら、徐々に激辛専門家として独り立ちしていったという感じです。
