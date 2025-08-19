マンCのGKエデルソンに関心示すガラタサライ、ポルトガル代表の守護神を獲得へオファーを提示か
ガラタサライが、マンチェスター・シティに所属するブラジル代表GKエデルソンの獲得に失敗した際の候補として、ポルトに所属するポルトガル代表GKディオゴ・コスタに注目しているようだ。18日、ドイツメディア『スカイ』のフロリアン・プレッテンベルク氏が伝えている。
ガラタサライはこれまで､マンチェスター・シティに所属するブラジル代表GKエデルソンの獲得に動いていると報じられてきた。プレッテンベルク氏によると、ガラタサライはエデルソンとすでに合意しており、残すはクラブ間の合意のみとされている。
また、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏は、クラブ間で交渉が進行中であり、ガラタサライが1000万ユーロ（約17億円）という移籍金でオファーしたのに対してマンチェスター・シティは2500万ユーロ（約43億円）を要求していると主張している。加えて、エデルソン本人も移籍を希望しているという。
エデルソンの去就が不透明な状況のなか、プレッテンベルク氏はガラタサライがポルトのD・コスタの獲得に向けて2000万ユーロ（約34億円）にアドオンという移籍金でオファーを提示したと主張。ガラタサライにとってエデルソンが最優先であるものの、合意の目処が立っていないため、獲得が失敗した場合に備えてD・コスタの獲得にも動いているようだ。
なお、マンチェスター・シティはパリ・サンジェルマン（PSG）に所属するイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマに関心を示しており、エデルソンが退団した際に獲得に動くと見られている。
