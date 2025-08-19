TREASURE、2年ぶりの「サマソニ」出演！ヒット曲尽くしの圧巻ステージに大歓声

TREASUREが「SUMMER SONIC 2025」のステージに立ち、会場を熱く盛り上げた。

TREASUREは8月16日、大阪・万博記念公園で開催された「SUMMER SONIC 2025」のAIR STAGEに出演した。

『MMM（ROCK Ver.）』で強烈なオープニングを飾ったTREASUREは、『KING KONG』『JIKJIN』『Here I Stand』などのヒット曲を次々と披露し、圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了した。ラストは『DARARI（ROCK Ver.）』で締めくくり、約40分間のステージを駆け抜けた。

（写真＝YGエンターテインメント）

「SUMMER SONIC」は、日本を代表するアーティストはもちろん、世界的なミュージシャンも集結する大規模な都市型音楽フェスティバルであり、TREASUREの出演は2023年に続き2度目となる。

なお、TREASUREは9月1日午後6時に3rdミニアルバム『LOVE PULSE』でカムバックする。アルバムタイトルが示すように、恋に落ちた瞬間の感情を繊細に描いた音楽世界を届けることが予告されており、多彩なプロモーションを通じて精力的な活動を展開していく見込みだ。

