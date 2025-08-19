½¡Áü¥°¥ë¥á¤¬Â³¡¹¡ªÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¤Ï¡Ö¤à¤Ê¤«¤¿µí¤ÎÃº¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡¢±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤Ï¡Ö´Ì¤Ù¤§¡×¡õ¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï8·î19Æü¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Î¡Ö½¡Áü¥æ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÇÂè4¶É¤ÎÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1ÆüÌÜ¤ÎÃë¿©¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æ²¦°Ì¤¬¡Ö¤à¤Ê¤«¤¿µí¤ÎÃº¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È½¡ÁüÌîºÚ¤Î¾øäÆ¾ø¤·¡×¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬¡Ö¤Í¤Ð¤Í¤Ð³¤Á¯Ð§ ´Ì¤Ù¤§¡×¤È¡Ö½¡Áüµí¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤¡Ä¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°
¡¡½¡Áü»Ô¤Î½¡Áü»ÔÁí¹çÊ£¹ç»ÜÀß¡¦¡Ö½¡Áü¥æ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè4¶É¡£ËÜ¶É¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¶ÉÃæ¤Î¸áÁ°11»þ30Ê¬º¢¤Ë³°Éô¤Î²»À¼¤¬ÂÐ¶É¼¼¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢ÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¶°øµæÌÀ¤ÈÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢ÂÐ¶É¼Ô¤ÏÁá¤á¤ËÃë¿©µÙ·Æ¤ËÆþ¤ëÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£°æ²¦°Ì¤Ï¡¢³«ºÅÃÏ¤Î¡Ö½¡Áü¥°¥ë¥á¾¡Éé¤á¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡× ¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤à¤Ê¤«¤¿µí¤ÎÃº¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È½¡ÁüÌîºÚ¤Î¾øäÆ¾ø¤·¡×¤òÃíÊ¸¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤Î¡È¤à¤Ê¤«¤¿µí¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÃº²Ð¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ¤Ç¡¢¿·Á¯¤ÊÃÏ¸µÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅº¤¨¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¡Ö¤Í¤Ð¤Í¤Ð³¤Á¯Ð§ ´Ì¤Ù¤§¡×¤È¡Ö½¡Áüµí¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£¡Ö´Ì¤Ù¤§¡×¤Ï¡¢¥×¥ë¥¿¥Ö¤Î¤Õ¤¿¤¬ÉÕ¤¤¤¿´Ì·¿¤ÎÆ©ÌÀ¤ÊÍÆ´ï¤Ë¡¢³¤Áô¤Î¥¢¥«¥â¥¯¤ä¥¤¥«¤Ê¤É¤Î³¤Á¯¤òµÍ¤á¤ÆÎäÅà¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö½¡Áüµí¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡È¤à¤Ê¤«¤¿µí¡É¤ò100¡ó»È¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Á¡¼¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ð¥ó¥º¤Ç¶´¤ß¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤È¤â¤ËÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¾¡Éé¤á¤·¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤È¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÃÏ¸µ¥á¥Ë¥å¡¼¤è¤¤è¤¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤êÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ªÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇÎÉ¤¡¼¡×¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë