「刀剣乱舞」旅行ガイドブック、9月10日登場 名刀めぐるモデルコース＆刀剣所蔵先全国MAP付き
【女子旅プレス＝2025/08/19】人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」と旅行ガイドブック「まっぷる」がコラボレーションした、日本全国の刀剣旅ガイド『まっぷる 刀剣乱舞トラベラーズガイド』（昭文社）が、2025年9月10日に発売される。
刀剣育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞ONLINE」10周年を記念して制作された同書は、刀剣男士のモチーフとなった刀剣やゆかりの地をめぐる旅のガイドブック。
巻頭特集「一 刀剣乱舞 旅はじめ」では旅先で使える、「刀剣乱舞ONLINE」の機能のおさらいから、旅先で出会える刀剣男士インデックス、編集部が見つけた刀剣グルメ・刀剣アイテム、さらに刀剣鑑賞のいろはまで一挙掲載。刀剣旅へのワクワク感を一気に高めてくれる。
「二〜四」の各特集では東京の刀剣旅1泊2日モデルプラン、京都は2泊3日モデルプランを掲載。東北から沖縄まで全国各地の刀剣旅モデルコースの紹介もあり、自分好みの刀剣旅のプランニングに役立つだろう。
そしてスペシャル付録表面は、刀剣を所蔵・保管する神社仏閣や博物館がひと目でわかる全国トラベルMAP、裏面は刀剣年表をあしらった。同書の発売を記念して、今秋にはデジタルスタンプラリーも開催予定だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
