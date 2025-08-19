マライア・キャリー、ちょっと珍しい“脇役体験”…高級ホテルでまさかの前座扱い
マライア・キャリーが、ロンドン中心部の高級ホテルに滞在した際、まさかの“前座”扱いを受けていた――そんな話題が英ザ・サン紙で報じられている。
世界的ディーバのマライアが宿泊していたのは、セレブ御用達のラグジュアリーホテル。しかし同じタイミングで、ウクライナのゼレンスキー大統領がチェックイン。結果、ホテル内の注目はすべて大統領に集中し、マライアはまるで“前座”の状態だったという。
ある情報筋はこう語っている。
「ゼレンスキー大統領の取り巻きと比べると、マライアは小さく見えました」
「彼女はラグジュアリーの階層では明らかに劣っていました」
「マライアはどこへ行ってもナンバーワンであることに慣れていますが、今回はまさに『前座』でした」
普段ならマライアがホテルの主役になるはずが、今回は完全に脇役。「これは普通のセレブのチェックインではありませんでした。大統領は滞在中、まるで王様のような待遇を受けていました」と関係者は説明する。
マライアにとっては、ちょっと珍しい“脇役体験”だったかもしれない。
