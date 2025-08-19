»Ò¤É¤â¡ß°¦¸¤¤Î¡È²ÆµÙ¤ß¥âー¥É¡É¤¬¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê3.8Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö²¶¤â¤³¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦¸¤¤È¤ÎÆü¾ï¤òX¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Á¤¯¤ï(Çò¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó)(@chikuwa78107742)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µÙ¤ß¤ÎÊ¬¡¢¤è¤êË»¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤â¸¤¤â²ÆµÙ¤ß¥âー¥É¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤¹¤¤¡×¤È¡¢¤ªµÙ¤ß¥âー¥É¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò»£±Æ¡£ÍýÁÛ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1Ëç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆµÙ¤ß¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µÙ¤ß¤ÎÊ¬¡¢¤è¤êË»¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃë¿©¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½ÉÂê¤Î¿´ÇÛ¤â¡£¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áá¤¯²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ä¡£Åê¹Æ¼Ô¡¦¤Á¤¯¤ï(Çò¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó)(@chikuwa78107742)¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤â¸¤¤â²ÆµÙ¤ß¥âー¥É¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤¹¤¤¡×¤È¡¢¤ªµÙ¤ß¥âー¥É¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò»£±Æ¡£ÍýÁÛ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1Ëç¤È¤Ê¤ê¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î´²¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ª¼Ì¿¿¤¬¤³¤Á¤é¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²Å¾¤¬¤ê´²¤®¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¥â¥Õ¥â¥Õ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤Ê¤ó¤È¤âÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Ä¡ª°¦¸¤¤Î¤Á¤¯¤ï¤Á¤ã¤ó¤â¥Ð¥ó¥¶¥¤¤ò¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥âー¥É¤Ç¤¹¤Í¡£
»Ò¤É¤â¤â¸¤¤â²ÆµÙ¤ß¥âー¥É¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤¹¤¤¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ë²Æ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í🌞🍹🌴¡×¡Ö¼«Í³¤¹¤®¤ë²ÆµÙ¤ß¤Î¶õµ¤¡¢¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¤æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤¦¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤¯¤Æ¤²¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°¦¸¤¤Î²ÆµÙ¤ß¥âー¥É¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤µ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
