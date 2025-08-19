巨人は、オフィシャルパートナーのＮＩＫＥが手がけるファンギアコレクションの新商品を、１９日から発売すると発表した。巨人公式オンラインストアと東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＴＥＡＭ ＳＴＯＲＥ」で取り扱う。

選手の写真やジャビットをピクセルアートで表現したデザインと、ジャビットの可愛らしい目元を大胆に配したＴシャツが用意されている。

【商品一覧】

■ユニセックス

・ウーブン ショーツ［ＴＧ］（ブラック、ライトグレー） ８，８００円

・ポリエステル ショーツ［ＹＧ］（グレー、ブラック） ５，８００円

・コットン Ｔシャツ［ＨＡＬＦＴＯＮＥ］（ホワイト） ５，８００円

・コットン Ｔシャツ［ＧＩＡＢＢＩＴ ＦＡＣＥ］（ホワイト）※Ｓ〜ＸＬ ５，８００円

・コットン Ｔシャツ［ＰＩＸＥＬ ＧＩＡＢＢＩＴ］（ホワイト）※Ｓ〜ＸＬ ５，８００円

■キッズ

・コットン Ｔシャツ［ＧＩＡＢＢＩＴ ＦＡＣＥ］（ホワイト） ５，０００円

・コットン Ｔシャツ［ＰＩＸＥＬ ＧＩＡＢＢＩＴ］（ホワイト） ５，０００円

詳細は球団公式ホームページまで。