NIKE ファンギアコレクション　ウーブン ショーツ［TG］（球団提供）

　巨人は、オフィシャルパートナーのＮＩＫＥが手がけるファンギアコレクションの新商品を、１９日から発売すると発表した。巨人公式オンラインストアと東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ　ＯＦＦＩＣＩＡＬ　ＴＥＡＭ　ＳＴＯＲＥ」で取り扱う。

　選手の写真やジャビットをピクセルアートで表現したデザインと、ジャビットの可愛らしい目元を大胆に配したＴシャツが用意されている。

【商品一覧】

■ユニセックス

・ウーブン　ショーツ［ＴＧ］（ブラック、ライトグレー）　８，８００円

・ポリエステル　ショーツ［ＹＧ］（グレー、ブラック）　５，８００円

・コットン　Ｔシャツ［ＨＡＬＦＴＯＮＥ］（ホワイト）　５，８００円

・コットン　Ｔシャツ［ＧＩＡＢＢＩＴ　ＦＡＣＥ］（ホワイト）※Ｓ〜ＸＬ　５，８００円

・コットン　Ｔシャツ［ＰＩＸＥＬ　ＧＩＡＢＢＩＴ］（ホワイト）※Ｓ〜ＸＬ　５，８００円

■キッズ

・コットン　Ｔシャツ［ＧＩＡＢＢＩＴ　ＦＡＣＥ］（ホワイト）　５，０００円

・コットン　Ｔシャツ［ＰＩＸＥＬ　ＧＩＡＢＢＩＴ］（ホワイト）　５，０００円

　詳細は球団公式ホームページまで。