8月1〜3日に東京・お台場で開催されたTIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）は、15周年を迎えた今年も大きな盛り上がりをみせた。Devil ANTHEM.（デビル・アンセム）もアイドルたちの祭典を彩ったグループの一つ。6人組の中でも黒髪ボブカットが印象的なのが、グラビアでも活躍する水野瞳だ。新創刊のグラビアムック「PARADE（パレード）」に出演した彼女が、同誌の撮影後に、アイドル活動とグラビア活動への熱い思いを語った。

【写真】自然体で“彼女感”がテーマ 「Devil ANTHEM.」のメンバー・水野瞳の撮り下ろしショット

──本日は千葉でのロケお疲れ様でした。まずは撮影の思い出から聞かせてもらえますか？

今日は天気が味方をしてくれました。空を見たら、太陽の周りに虹の輪っかができていたんです！ 調べたら「ハロ」や「日暈（ひがさ）」という現象らしくて、天気が悪くなる前兆っぽいんですけど、雨が降る前に撮影も終えられてよかったなって。珍しいものも見られたし、ガリガリ君も食べたし、カメラマンさんのギャグも面白くて楽しい撮影でした！ 撮影後に食べたサーモンとイクラの親子丼とアジフライもおいしくて、もはやプチ旅行でした（笑）。

──今回のロケ地だった民宿は、過去にも行ったことがあるそうですね？

はい、1年くらい前にもグラビア撮影で行ったことがあります。私にとって、同じ場所で二度目の撮影というのは初めての経験でした。なので、普段は「ここでどんなふうに撮ってもらうのがいいのかな」と考えながらやるんですけど、今回はロケーションが分かっていたので落ち着いて撮影できたと思います。

──最初からイメージが湧きやすかったんですね。

そうですね。ただ、衣装や撮影コンセプトが前回とは違っていて。前回はファッショナブルな衣装でキメた感じの撮影だったのが、今回は自然体で“彼女感”がテーマだったので、「同じ場所だけどここまで雰囲気が変わるものなんだな」という発見もあった今日の撮影でした。

──ところで、水野さんのグラビアデビューは2023年ですよね。それ以前からアイドルグループ・Devil ANTHEM.のメンバーとして活動されていましたが、グラビアを始めたきっかけは何だったのですか？

グループのプロデューサーさんに「グラビアやってみない？」と言われたのが最初のきっかけです。ちょうどその頃のDevil ANTHEM.はメジャーデビューを控えていましたし、私も20歳になるタイミングだったので、「私にできることがそれだったら」と思って始めました。ただ、それまで私たちは個人活動を積極的にするグループではなかったし、グループ外でのお仕事の空気感も全然分からないままグラビアの世界に上がり込んでしまったので、最初はすごく怖かったですね。

──どういう部分が怖かったですか？

普段ならメンバーが隣にいてくれるのに、グラビアの現場だと私1人じゃないですか。マネージャーさんしか味方がいない中、周りにはいろんな大人の人がいて、「怖っ！」と（笑）。でも実際にやってみると皆さんすごく優しかったです。今ではもうすっかり慣れましたし、グラビアのお仕事の楽しさも分かってきました。あと、撮影で「勘がいいね」と言っていただくことが結構あって。グラビアをやっていなかったら気付けなかった自分の可能性を知れたのもよかったなと思います。

──グラビアのお仕事の楽しさ、というのはどういう部分でしょうか？

まず、皆さんとたわいもない会話をしながら和気あいあいとできる現場の空気感が好きです。でもそれでいて、スタッフの皆さんのお仕事って本当にプロなんです。そのプロの部分に触れると「自分も頑張らなきゃ。応えなきゃ」という気持ちになります。高い熱量同士でぶつかり合える撮影の現場は、とてもやりがいを感じます。

──アイドル活動とはまた違った刺激も受けますよね。

さらに、グラビアの誌面掲載をきっかけに新たな人たちとの出会いが生まれるのも喜びですね。グラビアで私を知り、そこからDevil ANTHEM.のファンになってくださった方もいますし。グラビアをやっていなければ出会えなかった方たちと出会えて、輪が広がったなと思います。

──ところで、水野さんは「瞳」と書いて「あきら」と読む珍しいお名前です。グラビアの仕事でファンの輪も広がり、その名前が徐々に浸透してきている実感もあるのでは？

うーん、覚えてもらえていたらいいんですけど……。実際、写真集の発売イベントでも「ひとみちゃん」と呼んでいただくことがあったので、まだまだ努力が足りないなと思いました。全員に「あきら」と呼んでいただけるくらいになりたい。辞書の「瞳」のところに「あきら」と書いてもらえるくらい有名になりたいです（笑）。

より高く、より上を目指して

──ちなみにご自分の名前は気に入っていますか？

気に入っています。一度覚えたら忘れないと思いますし、訂正するのも会話のきっかけになるので、マイナスな部分はないと思っています。あと、「あきらさん」や「あきらちゃん」よりも「あきら」と呼んでくださるファンの方が多くて、それもうれしいです。呼び捨てだとグッと距離感が近くなれた気がします。

──アイドル活動についてのお話も聞かせてください。Devil ANTHEM.は活動休止期間（2024年12月〜2025年3月）を経て、新メンバーを迎えて再スタートを切りました。新体制の手応えはいかがですか？

個人的には、まだこれからだと思っています。新メンバーの2人はアイドル未経験で、今は既存メンバーにしがみついてがむしゃらに頑張ってくれている段階です。だから今は「2人を見守ろう」と。そしていつか2人がのびのびとライブを楽しめるようになったとき、Devil ANTHEM.の魅力が爆発するんじゃないかなと思っています。その日が来るのを私は楽しみにしています！

──Devil ANTHEM.の魅力を読者にアピールするとしたら、どういう部分でしょう？

歌にストイックな子もいれば、ダンスにストイックな子もいて。みんな“アイドル”というものに対してプロ意識を持って活動しているので、どのメンバーを好きになっても自信を持って推せると思います！ また、曲のジャンルが幅広いのも特徴ですね。いろんな曲があるので絶対にハマる曲があるはず！ 楽曲派の方にも刺さると思います。あと、ファンの皆さんが礼儀正しくて思いやりがあります。激しめだけど、ぶつかっちゃったらゴメンナサイと言える優しい人たちばかりです（笑）。なので、アイドルに詳しくない方でもまず一歩踏み出していただければ楽しんでいただけると思います！

──では最後に、水野さんがこれから叶えたいことや実現したいことを教えてください。

グラビアでは雑誌の表紙を飾りたい。それも1回だけでなく何度も飾れるようになりたいです。グラビアはやれるうちにやれるだけ頑張りたいですね。アイドルとしてはDevil ANTHEM.を今までよりも高く、より上を目指して立ちたいステージにいつか立てたらと思っています。

【プロフィール】水野瞳（みずの・あきら）／2003年12月14日生まれ、愛知県出身。身長163cm。2014年に結成されたアイドルグループ「Devil ANTHEM.」のメンバーとして活動。2023年にグラビアデビューし、2024年にファースト写真集『AKIRA』発売。今回のグラビアを収録したデジタルフォトグラフ『水野瞳 もはや恋でも愛でもない何か』が各電子書店で発売中。

公式X：@DANTHEMAKIRA

撮影／石塚雅人

取材・文／左藤豊