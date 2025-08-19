8月16日（現地時間、以下同）、67歳の誕生日を迎えた歌手のマドンナ。誕生日当日は、4人の子供たちとともにイタリア・シエナの競馬場で競馬観戦 しているところを目撃されている。

【写真】《マドンナ(67)・驚愕の激変》「彼女がマドンナ本人だなんて信じられない！」健康状態を気にする声も

1982年に24歳でソロデビューし、“クイーン・オブ・ポップ”として、40年以上アメリカ音楽業界の頂点に君臨し続けるマドンナ。キャリア初期から過激なファッションを次々と披露し、セックス・シンボルとしても世界中から注目を集め続ける彼女だが、今年7月、現地のパパラッチに撮影された写真が世間を騒然とさせた。

国際ジャーナリストが語る。

「7月12日、マドンナはニューヨーク市の路上で、黒の乗用車から降りたところをパパラッチにキャッチされました。ゴージャスなファーを首に巻いたり、ボディラインが強調された衣装を着た姿のイメージが強いマドンナですが、その日は上下ブルーのシルクのセットアップに、大きなハット帽を顔がほぼ隠れるほど深く被っており、一目で本人と特定するのが難しいビジュアルでした。

しかし深紅の口紅が引かれたセクシーな口元は彼女そのもの。それだけに、露わになった彼女の首筋と両手、そして丸くなった背中のラインを見て、健康状態を気にする声も多く上がりました。

当該写真はSNSを通じて国内外で拡散されました。特に、Instagramの非公式ファンアカウント に画像が投稿されると、たちまち多くのコメントが寄せられ、あまりの変貌に心配するファンが続出したんです」（国際ジャーナリスト）

ファンアカウントの投稿には、200件を超えるコメント が書き込まれた。その中には〈彼女がマドンナ本人だなんて信じられない！〉〈健康の問題を抱えているのか？〉など心配の声が上がった。

一方で、ファンからは〈ショーは終わった〉〈やっと60代に見えたよ〉という安堵のコメントもあったという。

「還暦を超えても、変わらず過激な衣装を身にまとうことが多いマドンナは、近年、たびたび賛否を巻き起こしていました。昨年の10月、パリのレストランを訪れたマドンナ は、シアー素材のドレスと網タイツを身につけ、太ももが露わになった“透け透けファッション”で登場。世間から多くの反響がありました。

これまで、マドンナはたびたび女性に対する年齢や容姿に対する差別意識に声を挙げており、かつてビヨンセの言葉を引用して『私の魂は壊せない！』とも訴えてきました 。そうした強い問題意識が彼女の“美しさ”を形づくってきたわけですが、ファンとしては『自然な年齢を受け入れてほしい』『若く見せる必要なんてない』というのも本音かもしれません」（同前）

67歳になったマドンナは、これからどんな“美しさ”を見せてくれるのだろうか──。