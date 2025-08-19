「あの女と月一なら会っていいよ」予想外の提案に心がざわつく話｜わたしの3人の母【ママリ】

この漫画は、作者・こだころ.(@pipipi.boyoyon)さんが実体験をもとに描いたお話です。両親の離婚を経て、こだころ.さんには「3人の母」がいるようです。それぞれに異なる形で関わってきた3人の存在を思い返し、「誰か1人でも欠けていたら、今の自分はいなかった」と感謝の気持ちをつづります。『わたしの3人の母』第9話をごらんください。

母と会えなくなってから1年が経ったある日、りーから「あの女と月1なら会っていいよ」と言われたこだころ.さん姉妹。厳しい条件付きではありましたが、また生みの母に会えると思うとうれしい話でした。

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

「笑顔でいると、いつか必ず幸せがやってくるから」と教えてくれた祖母。そのとおりに笑顔を絶やさなかったこだころ.さん。

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

生みの母と会えなくなって1年が経ったころ、りーから「あの女と月1なら会っていいよ」と言われたこだころ.さん姉妹。こだころ.さんは、一気に世界がキラキラした気分になります。

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

「学校で必要なものは買ってもらえ」「お小遣いももらったら少しでもいいから家に入れろ」と厳しい条件はありましたが、それでも生みの母のぬくもりを感じられる時間は大切なものでした。

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

せっかくまた会えるようになった生みの母でしたが、彼氏がいたのでしょうか。その人に生みの母が取られたような気がして、こだころ.さんは嫌な気持ちだったようですね。

愛情を注いでくれる人がいる大切さ

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

世の中には「生みの親と育ての親が違う」という家庭もありますが、大切なのは、どれだけの愛情を注いでもらえたかということかもしれません。血のつながりがなくても、深い愛情があれば、子どもは幸せに育つものです。



この漫画の作者・こだころ.さんも、そんな家庭環境の中で育ちました。彼女には、生みの親、継母、そして育ての親である祖母の3人の“お母さん”がいたといいます。決して平たんな道のりではなかったけれど、自分がここまで成長するうえで、それぞれの存在が欠かせなかったと振り返っています。



中でも祖母の存在は特別だったようです。こだころ.さんにとって、祖母は常に味方でいてくれる安心感と、たっぷりの愛情を与えてくれる唯一無二の存在でした。そんな祖母の支えがあったからこそ、現在の自分があると感じているそうです。



子どもにとって「自分は大切にされている」と感じられる存在がそばにいることは、何よりの支えになります。愛情は目に見えないけれど、日々の関わりや言葉の積み重ねによって、しっかりと子どもに伝わっていくものです。



この作品は、愛情のかたちや家族のあり方について、改めて考えさせてくれるお話です。大人になった今だからこそ、自分が受け取った愛情を、次は周りの人へと返していきたいですね。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）