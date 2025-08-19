¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î½ÐÊý¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¡¡¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÆ®¤á¤°¤ê¡È¥Ï¥Þ¥¹¤¬Ãç²ð¹ñ¤ÎÄó¼¨°Æ¤ËÆ±°Õ¡ÉÊóÆ»
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÆ®¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬Ãç²ð¹ñ¤¬Äó¼¨¤·¤¿°Æ¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈAPÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
APÄÌ¿®¤Ï18Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤È¤ÎÄäÀï¸ò¾Ä¤òÃç²ð¤¹¤ë¥¨¥¸¥×¥ÈÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬ÄäÀï°Æ¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄäÀï°Æ¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¢§ÀïÆ®¤ò60Æü´ÖÄä»ß¤·¡¢¢§¤½¤Î´Ö¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¤¬À¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô¤ò²òÊü¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀïÆ®½ª·ë¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÈóÉðÁõ²½¤ä¥¬¥¶¤ÎÈó·³»ö²½¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Î½ÐÊý¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
