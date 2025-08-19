Ä®ÅÄ·Ù»¡½ðÄ¹¤¬¡Ö½ÐÀ¸Î¨¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤Ê¤É¤Èº©¿Æ²ñ¤ÇÈ¯¸À¤··Ù»ëÁí´ÆÃí°Õ¤Î½èÊ¬¡¡º£·î18ÆüÉÕ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¼¿¦¡¡·Ù»ëÄ£
·Ù»ëÄ£Ä®ÅÄ·Ù»¡½ð¤ÎÃËÀ½ðÄ¹¡Ê59¡Ë¤¬½÷À½ð°÷¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼«¿æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È²Ö²Ç½¤¶È¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¡×¡Ö½ÐÀ¸Î¨¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢·Ù»ëÁí´ÆÃí°Õ¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä®ÅÄ½ð¤ÎÃËÀ½ðÄ¹¡Ê59¡Ë¤Ïº£Ç¯4·î¡¢°û¿©Å¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º©¿Æ²ñ¤ÇÎÀ¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À½ð°÷¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼«¿æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È²Ö²Ç½¤¶È¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¡×¡Ö½ÐÀ¸Î¨¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÇ§Äê¤·¡¢·Ù»ëÁí´ÆÃí°Õ¤Î½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ½ðÄ¹¤Ïº£·î18ÆüÉÕ¤Ç¼¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ËÆ¿Ì¾¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢Ä´ºº¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ½ðÄ¹¤Ï¡Ö¿¦°÷¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£