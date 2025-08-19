AMOSTYLEの新コレクション登場！毎日を彩る「Daily Plus」特集

「AMOSTYLE BY Triumph」から、待望の新コレクション「Daily Plus」が登場しました。プチプラなのにワンランク上の機能とデザインを兼ね備えたブラ&ショーツセットは、日常に寄り添いながら自分らしさを引き出してくれる優秀アイテム。ストラップレスから脇すっきりタイプ、ふんわり包み込む雲ふわりブラまで、多彩なラインアップが女性の毎日を快適に、そしてちょっぴり特別に演出してくれます。

毎日を支える「Daily Plus」の魅力



今回発売された「Daily Plus」は、プチプラ価格なのに高機能。例えばストラップレスブラ（税込3,960円）は、華奢なストラップを取り外してアウターに合わせられる万能アイテム。

カラーはブラック・ホワイト・ピンクベージュの3色展開で、シーンを問わず活躍します。

さらに脇高設計のブラは、サイドのロングボーンでバストをすっきり整え、谷間をしっかりキープ。柔らか素材を使用しているため快適な着心地を叶えてくれるのも嬉しいポイントです。

雲のような優しさ♡ふわりと包み込む新作



「雲ふわりブラ」（税込3,960円）は、その名の通り雲のように優しい着け心地。カップ下部に厚みを持たせることで自然なバストアップを実現し、立体的なシルエットを叶えてくれます。

内蔵されたコンフォートワイヤーは身体の動きにフィットして圧迫感を軽減。デザインは繊細なレースやブーケ柄で、上品さと可愛らしさを兼ね備えています。

毎日のスタイルに合わせて選べる豊富なラインナップは、どんな気分の日にも寄り添ってくれる存在です。

毎日に“なにしたってカワイイ”を



2025年のアモスタイルが掲げるメッセージは「なにしたってカワイイ」。新コレクション「Daily Plus」は、頑張る日もリラックスしたい日も、自分を肯定できるアイテムばかり。

手に取りやすいプチプラ価格で、女性の気持ちや体にやさしく寄り添ってくれるのが魅力です。毎日を前向きに過ごしたい女性に、ぜひ試してほしい新しい選択肢。

どんな瞬間も、あなたらしさを輝かせてくれる一着に出会えるはずです♡