お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（48）が18日放送されたテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（月曜午後11時45分）に出演。最も結婚したい女性芸能人を実名告白した。

この日、同番組ではお笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃんについて「クロちゃんを知ろう」というタイトルで深堀りするクイズなどの企画を放送した。

クイズの正解などは、クロちゃんに毎日LINEで人生相談する仲というほど親しく、よく知るという元AKBのタレント福留光帆（21）が発表することになった。

そして「一番結婚したい女性芸能人は？」という問題が出ると、クロちゃん自ら「もともと子供関係の仕事就こうと思ってたんで、子供好きなんですよ。だから早く結婚して子供作りたいですね」と切り出し、「僕が結婚したいと思うのはやっぱりみちょぱ」とモデルでタレントのみちょぱこと池田美優（26）の実名をあげた。

みちょぱは22年にモデル大倉士門と結婚しているため、くりぃむしちゅー有田哲平が「でもみちょぱ、結婚してるよ」と突っ込むと、クロちゃんは「だけど結婚してても関係なく、（夫と）別れて結婚してほしい。結婚してても関係ない。おれはみちょぱが好き！」と言い放った。

しかし福留が答えた正解は「私（福留）です」だった。福留は「私がすごいクロちゃんになついてるからって、裏側で“本気出せばたぶん福留はいける”って思われてて。“本気出せばイケる”って言ってたのを噂で聞きまして」とその理由を説明した。

これを聞いたクロちゃんは「（福留は）イケるとはおもうけどおれ、タイプじゃないからね」と“否定”。でも有田から「（福留が）“結婚してくれ”て言ったら結婚する？」と聞かれると、クロちゃんはあっさり「ああ、結婚すると思います」と答えていた。