2026年TOEIC L&Rテスト、新たに13受験地を追加
国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)は、2026年2月15日と3月7日に実施されるTOEIC L&R公開テストにおいて、合わせて13の受験地を追加することをアナウンスした。より多くの人に受験機会を提供するための取り組みの一環としている。
TOEIC Listening & Reading公開テスト
○2月15日に12カ所、3月7日に1カ所を追加
2026年2月15日に追加される受験地は、八戸、山形、福井、山梨、長野、三島・沼津、徳島、香川、長崎、大分、宮崎、鹿児島の12カ所。申込受付期間は、2025年11月27日〜2026年1月6日の期間となっている。
2026年3月7日の受験地には浜松が追加される。こちらは2025年12月10日〜2026年1月26日の期間に申込が可能だ。
