【夢かわいい】リラックマ×ミスタードーナツの神コラボに「なんなんだこの可愛さは」「萌えすぎ」と2.7万いいね集まる!
リラックマとミスタードーナツの夢のコラボが9月上旬よりスタート! 日常使いしやすいポーチやボールペン、ぬいぐるみまで、つい手に取りたくなるような可愛いグッズが多数登場するのだとか。おいしそうにドーナツを食べるリラックマたちが、とにかく可愛いんです!
リラックマ×ミスタードーナツ
今回のコラボでは、ドーナツを手に持っていたり、ドーナツに顔がハマってしまったリラックマたちのキュートなぬいぐるみやクッションが登場。また、ノートやクリアホルダー、ポーチ,トートバッグ、マグカップなど豊富な種類のアイテムがずらり。
リラックマたちと一緒にドーナツを食べたり、お勉強したり、お出かけしたりと、楽しみ方はさまざま。全部集めたくなっちゃう可愛さです!
夢のコラボの登場に、SNSでは「いやー可愛すぎる」「なんなんだこの可愛さは」「ぬいシリーズが全部可愛すぎて…!!」「コリラックマのぬいぐるみとクッションほしいなぁ」「やばい、、、全部欲しい…」「あーーーかわいい!!!!!!またこうやって散財するんだあ」「萌えすぎ」と話題に。執筆時点までに“いいね”の数は2.7万を超えています!
発売日は9月上旬。グッズの詳細および販売店舗等については、「リラックマごゆるりサイト」「サンエックスネットショップ」にてチェックしてみてくださいね。
○「リラックマ×ミスタードーナツ」コラボアイテム一例
ぶらさげぬいぐるみ
リラックマ×ミスタードーナツ「ぶらさげぬいぐるみ」全4種、各3,300円
ドーナツまくまくクッション
リラックマ×ミスタードーナツ「ドーナツまくまくクッション」全2種、各5,500円
ドーナツまくまくぬいぐるみ
リラックマ×ミスタードーナツ「ドーナツまくまくぬいぐるみ」全4種、各4,180円
クリアホルダー
リラックマ×ミスタードーナツ「クリアホルダー」全2種、各198円、A4サイズ
ダイカットクロスメモ
リラックマ×ミスタードーナツ「ダイカットクロスメモ」全2種、各440円、本文2種丁合60枚
マグネットコレクション
リラックマ×ミスタードーナツ「マグネットコレクション」全5種、各1,320円
ドーナツ型ポーチ
リラックマ×ミスタードーナツ「ドーナツ型ポーチ」合皮製・刺繍入り、2,530円
ミニトートバッグ
リラックマ×ミスタードーナツ「ミニトートバッグ」帆布製・刺繍入り・マグネットボタン付、3,080円
アクセサリートレイ
リラックマ×ミスタードーナツ「アクセサリートレイ」陶器製、3,300円
マグカップ
リラックマ×ミスタードーナツ「マグカップ」陶器製 ※電子レンジ、食洗器使用不可、各2,640円
ペンポーチ
リラックマ×ミスタードーナツ「ペンポーチ」合皮製・刺繍入り・内ポケット付・金属マスコット付、1,650円
(C)MISDO 25 (C)SAN-X
🍩「リラックマ×ミスタードーナツ 」グッズ紹介🍩 ドーナツとリラックマたちがかわいい🌟 コラボならではのアイテムができました♪ 一緒にドーナツを食べたくなっちゃうかも！？ #ミスドリラックマ詳しくはこちら▼https://t.co/LLRTMT5jmr pic.twitter.com/sXHYAIJvt7- リラックマごゆるりサイト公式 (@rilakkuma_gyr) August 1, 2025
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部
