俳優の高橋英樹（81）が19日までに、自身の公式ブログを更新。ゴルフで訪れている長野県茅野市で熊の目撃情報があったことを明かした。

茅野市の蓼科高原を訪れていることを伝えていた高橋は、「クマが出たという話です」とのタイトルでブログを更新。「お早うございます 連日の猛暑です そんな中私達山荘の 山の上の方で熊の目撃情報があったと聞きました」と明かした。

妻・美恵子さんとのツーショットや車から撮影した山林の写真を載せ、「この山の上の方の道路からずっと下にある川沿いらしいです」と説明。「昨日 私達にも情報が届きました 天気が良かったので目撃情報があった川沿いのずっと上にある道路を車で走ってみました」とつづった。

続けて「今日も大変暑いのですが もう！明日は荷物の片付けなので今日は好きなゴルフです」と滞在期間が残りわずかであることを伝え、「ゴルフ場では熊ではなく可愛い鹿をよく見ますよ」と結んだ。

この投稿には「十分お気をつけください」「くれぐれも気を付けて」「怖いですね」「最近はもうどこに出没してもおかしくないですね」「心配していましたがやっぱりでしたね」「情報が入って良かった」などのコメントが寄せられている。