BABYMETAL、全米アルバムチャートで日本人グループ史上初TOP10入りの快挙
BABYMETALが8月8日（金）にリリースした4作目のアルバム『METAL FORTH』が、最新の全米総合アルバムチャート（Billboard 200）において初登場9位を記録した。これによりメンバー全員が日本人のグループとしては史上初となるTOP10入りを果たした。
また、これまでBABYMETALがリリースした『METAL RESISTANCE』が39位（2016年）、『METAL GALAXY』が13位（2019年）を達成した記録を塗り替え、今作では自らの自己最高記録を上回る「全米総合アルバムチャートTOP10入り」という快挙を成し遂げることとなった。
さらに、日本国内では「オリコン週間合算アルバムランキング」3位を獲得。同ランキングのジャンル別「ROCKアルバムランキング」、「デジタルアルバムランキング」では1位を獲得している。ドイツでは自己最高となるトップ10入りを果たし、これも自身のこれまでの記録を大きく塗り替える結果となった。さらにイギリスでもトップ20入りを果たし、オランダやフランスでも過去最高のチャート順位を記録した。また、Spotify「Top Albums Debut U.S. Chart」で初登場10位を記録し、さらに米国iTunesダウンロードアルバムチャートでは2位を獲得。名実共に日本を代表するグローバルアーティストとして飛躍する結果を残した。
今回の数々の快挙を受け、BABYMETALは、「BABYMETALの新しいアルバム『METAL FORTH』を世界中で応援してくれてありがとうございます！！私たちは皆さんと共に「メタルのその先へ」と進み、どんどんとキャリアが更新されています。あなたの国へ、あなたの街へ、とBABYMETALは旅を続けていきますので、ぜひBABYMETALのshowでお会いしましょう！！ 」とコメントしている。
＜リリース情報＞
BABYMETAL
『METAL FORTH』
発売中
https://umj.lnk.to/BABYMETAL_METALFORTH
