Ê¿Ìî¥ì¥ß¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ËàÌÂá¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¡¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤ª²Ç¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¡ª¡×
¡¡ÎÁÍý°¦¹¥²È¤ÎÊ¿Ìî¥ì¥ß¡Ê£·£¸¡Ë¤¬¡¢£±£¸Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¡ß¥ì¥ß¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ê¿Ìî¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬Æù¤¸¤ã¤¬¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´£³ÉÊ¤ËÄ©Àï¡£
¡¡¥Ñ¥×¥ê¥«¤ò¸«¤Æ¡ÖËÍ¥Ñ¥×¥ê¥«¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢Ê¿Ìî¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¤ª²Ç¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Ê¤¤¤Î¡ª¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¾å¡¢¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤ª²Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤¬¤¤¤¦¤È¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤ª²Ç¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼Â¿©¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æù¤¸¤ã¤¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¨¤µ¤ä¤ò·ù¤¬¤ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²Ç¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈºÆ¤Ó¶¯Îõ¤Ê³å¡£
¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¸¨¤µ¤ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡Ö¤Û¤éÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡²Ç¹Ô¤±¤ë¡×¤È¼ê¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤ò¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊ¿Ìî¤Ï¡Ö»ä¡¢¼Â¤Ï¥Ñ¥×¥ê¥«¤Í¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤µ¡¢¥À¥á¤Ê¤Î¡×¤È¾×·âÅª¤Ê¹ðÇò¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²Ç¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ë¤«¤éÊ¿µ¤¡ª¡¡»ä¤Á¤ã¤ó¤È²Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤ó¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£