阪神・近本光司外野手（３０）が１９日、出場選手登録日数が７年に達し、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の資格取得条件を満たした。

近本は京セラドームでの中日戦の試合前練習後に取材対応。「まずここまでけがなく来られたことと、毎年試合に出ることができたというところで、いろいろな人に感謝しながら。７年間関わった人、またそれまでに関わった人、いろいろな人に感謝したいなと思います」と率直な思いを語った。

入団１年目からレギュラーとしてチームを支え、６月７日のオリックス戦ではプロ通算１０００安打も達成した。「入団１年目のときから試合に出させてもらったということも含めて、調子が悪いときも、打てないときもあるんですけど、それでも球団として、使っていただいた」と話し、「その辺はすごく自分としてもいい経験ができたし、いろいろな面で成長できたなと思っています」と感謝を述べた。

権利の行使については、「シーズン中なのでそこまで考える時間は、考えることはないですけど。それについて時間があれば、時間があるかは分からないですけど、どうするかは考えていきたいと思います」と熟考する姿勢を示した。