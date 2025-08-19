※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚・芹との関係を巡って妻と離婚話にまで発展した夫は、自らの軽率な行動を反省し、謝罪。妻は芹に電話で直接思いをぶつけますが、芹は動じません。妻は一旦離婚を保留にしたものの、それは信頼からではなく、芹への怒りと意地によるものでした。信頼を取り戻すため、夫は芹に「仕事以外の連絡はやめてほしい」と伝えますが、芹は「妻に言わされているのでは？」ととんだ勘違いをしています。そんな中、夫に食事へ誘われた芹は喜びますが、夫の口から出たのは「本当に大切なのは妻だ」という言葉。そしてその場に、思いもよらぬ人物――妻が現れるのでした。



■妻がなぜここに…!?

■3人で話し合うことにしたワケは…■芹は本当に理解したのか…？突然、妻が現れたことで芹は動揺しますが、夫が「妻と別れるつもりはない」「芹さんに恋愛感情はない」とはっきり告げると、芹は意外にもあっさり納得した様子を見せます。あまりにもあっけない反応に、夫は内心驚きを隠せませんでした。しかしその直後、芹はとんでもないことを言い出します。なんと妻の目の前で「草太くんとはただの仲の良い同期」「男女の関係じゃない」と言い放ったのです。この期に及んでよくそんなことが言えるものだと、妻もあきれるばかり。確かに一線は越えていないかもしれませんが、ただの同期という枠はとうに超えていたはず。すべてを知った妻の前で、今さらそんな言い訳が通じるとでも思っているのでしょうか。(スズ)