【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（8月19日〜8月25日）
8月5日の「1027」は、10月27日に置き換えられる「日付数字」です。この「日付数字」が出たときの当せん金を調査。ストレートの当せん金の理論値は90万円で、いずれもそれを下回っています。誕生日や記念日などの「日付」で購入している人が多いためと考えられます。憶えておきましょう。
では、出萌名人の予想から。
「バラナンバー優勢の流れがまだ続くと読んで、すべてバラナンバーで勝負です。千の位に『2』『7』からの流しで」
続いて、達人の遠藤秀さん。
「本命は、最近ご無沙汰のゾロ目『88』。押さえで『99』。バラナンバーは『9』『6』絡みの4点です」
【8月19日〜8月25日】
出萌クンの萌え予想
2901 7890
2890 7159
2159 7095
2095 7958
2581 7510
遠藤さんの達人予想
9886 0889
9986 8866
8899 9966
9617 9610
9607 9613
直近7回の当せん数字
※はゾロ目
8月7日 第6786回 5835※
8月8日 第6787回 1365
8月11日 第6788回 6014
8月12日 第6789回 2458
8月13日 第6790回 5541※
8月14日 第6791回 6362※
8月15日 第6792回 5140