【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（8月19日〜8月25日）

8月5日の「1027」は、10月27日に置き換えられる「日付数字」です。この「日付数字」が出たときの当せん金を調査。ストレートの当せん金の理論値は90万円で、いずれもそれを下回っています。誕生日や記念日などの「日付」で購入している人が多いためと考えられます。憶えておきましょう。

では、出萌名人の予想から。

「バラナンバー優勢の流れがまだ続くと読んで、すべてバラナンバーで勝負です。千の位に『2』『7』からの流しで」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「本命は、最近ご無沙汰のゾロ目『88』。押さえで『99』。バラナンバーは『9』『6』絡みの4点です」

【8月19日〜8月25日】

出萌クンの萌え予想

2901 7890

2890 7159

2159 7095

2095 7958

2581 7510

遠藤さんの達人予想

9886 0889

9986 8866

8899 9966

9617 9610

9607 9613

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

8月7日 第6786回 5835※

8月8日 第6787回 1365

8月11日 第6788回 6014

8月12日 第6789回 2458

8月13日 第6790回 5541※

8月14日 第6791回 6362※

8月15日 第6792回 5140