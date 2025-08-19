¸µHKT48¡¦»³ËÜçý±û¡¢·ëº§¤òÊó¹ð¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢Ì¤½Ï¤Ê»ä¤òÁ´¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´¤¬¹¤¯Í¥¤·¤¤Êý¡×
¡¡¸µHKT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ËÜçý±û¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÈþ¤·¤¤¡Ä¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¸µHKT48¡¦»³ËÜçý±û¤Î¶á±Æ
¡¡»³ËÜ¤Ï¡¢¡ÖYouTube¤Ç¤â¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤â¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²èÁü¤È¤·¤ÆÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¦´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¡»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ°ÊÁ°¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿°ìÈÌ¤ÎÊý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢Ì¤½Ï¤Ê»ä¤òÁ´¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´¤¬¹¤¯Í¥¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¡¢1996Ç¯9·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2013Ç¯11·î¡ÖAKB48¥°¥ë¡¼¥× ¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡×¤ÇHKT48¥Á¡¼¥àH¤ËÂè1½äÌÜ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯1·î¤Ë½é¤ªÈäÏªÌÜ¡£4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹µ¤¨¤áI love you !¡×¤Ç½éÁªÈ´¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£18Ç¯5·î21Æü¡¢HKT48¤òÂ´¶È¡£21Ç¯8·î¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø¥¢¥Õ¥£¥·¥ã¥Ê¥É¥¥¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¤·¡¢22Ç¯5·î¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£°Ê¹ß¼ñÌ£¤Î¥´¥ë¥Õ¤òÀ¸¤«¤·¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£
