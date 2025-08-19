吸湿速乾性と通気性が高いからジーンズなのに夏でも快適！【エドウィン】のCOOLタイプジーンズがAmazonにて好評販売中！
COOLタイプのジーンズ！【エドウィン】のレギュラーストレートジーンズがAmazonにて好評販売中！
エドウィンのジーンズは、夏の暑い日でも快適に過ごせるように開発された「ジャージーズ」のCOOLタイプである。従来のジーンズの見た目とジャージのような穿き心地を両立させながら、吸湿速乾性と通気性を高めた、これからの季節に最適な一本だ。
緯糸に吸湿速乾性に優れたポリエステルを使用することで、汗や湿気を素早く吸収し、生地の表面にある綿がそれを外へと発散させる。これにより、肌は常にサラッとした状態を保ち、ベタつきや不快感を軽減する。
生地には凹凸感のある織りが採用されている。これにより、生地と肌の接地面が少なくなり、通気性が向上。小さな通気ポイントが風を通すことで、ムレを抑え、涼しく快適な穿き心地を実現している。ジャージのような伸縮性も兼ね備えており、締め付け感がなく、アクティブな動きにも柔軟に対応する。
シルエットは、幅広い体型に合わせやすいレギュラーストレートである。脚のラインを拾いすぎない程よいゆとりがあり、カジュアルからきれいめまで、様々なコーディネートに馴染む。Tシャツやポロシャツと合わせて爽やかに、ジャケットと合わせて少し落ち着いた雰囲気に、と着こなしの幅が広がる。
見た目は本格的なデニムでありながら、夏でも快適に過ごせる機能性を追求したエドウィンの「COOLジャージーズ」。ジーンズを穿きたいけれど暑さが気になる、という方にこそ試してほしいアイテムである。
※この商品は、汗や雨などで湿った状態や摩擦により色移りすることがあります。
