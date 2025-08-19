保田圭、7歳息子と自作した「煉獄さんと炭治郎の日輪刀」を披露 材料は100均アイテム「クオリティ高過ぎ」「すごすぎます」
元モーニング娘。のメンバーでタレントの保田圭（44）が18日、自身のインスタグラムとブログを更新。長男（7）と制作したというクオリティの高い作品を披露した。
【写真】「クオリティ高過ぎ」「すごすぎます」保田圭＆7歳長男が100均アイテムで制作した“日輪刀” ※3枚目
保田は「最近、鬼滅の刃にハマってる息子 日輪刀を作りたいと言うので DAISOで材料を買って一緒に作りました 煉獄さんと炭治郎の日輪刀 なかなかいい感じに仕上がった」とつづり、手作りの“日輪刀”を並べた写真や刀を手にポーズを決める長男の写真をアップ。
ブログでは、「材料は全てダイソー プラスチックの刀 スポンジシート ビニールテープ アクリル絵の具 シルバー油性ペン（文字書く用）」と具体的な材料も紹介し、「小学生時代図工の通信簿は2しかもらえなかった私だけど 最近は息子と工作する時間は割と好き」と明かした。
この投稿にファンからは「日輪刀のクオリティ高過ぎ 息子くんも気分は鬼殺隊の柱ですね 嬉しそうに刀を振るう息子くんを見るとママも頑張った甲斐がありました。これで夏休みの工作の宿題もバッチリ!?」「日輪刀すごすぎます かっこいい」「雰囲気がパパに似ていますね」「これは柱」などのコメントが寄せられている。
保田は2013年5月、イタリア料理研究家の小崎陽一氏と結婚。18年1月に長男が誕生した。
