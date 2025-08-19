【阪神】近本光司が国内ＦＡ権取得「いろいろな人に感謝」「どうするかは考えていきたい」
阪神・近本光司外野手が１９日、出場選手登録日数が７年に達し、国内ＦＡ（フリーエージェント）権の資格取得条件を満たした。
同日の中日戦（京セラドーム大阪）の前に報道陣の取材に応じた近本は「７年間、関わった人、またそれまでに関わった人、いろいろな人に感謝したい。調子が悪いときも、打てないときもあるんですけど、それでも使っていただいた。すごく自分としてもいい経験ができたし、いろいろな面で成長できた」と感慨深げ。権利行使の有無に関しては「シーズン中なのでそこまで考えることはないですけど、それについて時間があれば、時間があるか分からないですけど、どうするかは考えていきたい」と言及した。
近本は社高、関学大、大阪ガスを経て２０１８年ドラフト１位で阪神に入団。１年目から長嶋茂雄が持っていた１５３安打のセ・リーグ新人記録を塗り替える１５９安打を放つなど、球界屈指のヒットメーカーとして安打を重ねてきた。中堅手として２０２１年から昨季まで、４年連続でベストナインとゴールデン・グラブ賞をダブル受賞。５度の盗塁王と走攻守でチームを支える男の、オフの動向に注目が集まる。