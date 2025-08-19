４月に米キャピトル・レコードとパートナーシップ契約を締結した女性３人組メタルダンスユニット・ＢＡＢＹＭＥＴＡＬの最新アルバム「ＭＥＴＡＬ ＦＯＲＴＨ」（８日発売）が、最新の米ビルボードの総合アルバムチャート「Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ２００」で初登場９位を記録した。

メンバー全員が日本人のグループとして、⽇本語歌唱アルバムとしても史上初となるトップ１０入りの快挙になる。これまで坂本九さん「Ｓｕｋｉｙａｋｉ ａｎｄ Ｏｔｈｅｒ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｈｉｔｓ」の１４位、宇多⽥ヒカル「Ｔｈｉｓ ｉｓ Ｔｈｅ Ｏｎｅ」の６９位などがランクイン。ベビメタとしても「ＭＥＴＡＬ ＲＥＳＩＳＴＡＮＣＥ」（２０１６年）が３９位、「ＭＥＴＡＬ ＧＡＬＡＸＹ」（１９年）が１３位だったが、今回、自己最高記録を更新した。

同アルバムには音楽ジャンルの垣根を越え、Ｐｏｐｐｙ、Ｓｐｉｒｉｔｂｏｘら世界的アーティストたちとのコラボ楽曲を含む全１０曲が収録されている。

国内ではオリコンの週間合算アルバムランキングで３位を獲得。海外でも大反響となり、ドイツで過去最高のトップ１０入りし（７位）、イギリスでもトップ２０入り（１７位）を果たした。オランダ、フランス、スイスでも、それぞれ２９位（これまでの過去最高位９５位）、７９位（同１１５位）、１０位（同４６位）と自己最高のチャート順位を記録している。

３人は「世界中で応援してくれてありがとうございます。私たちは皆さんと共に『メタルのその先へ』と進み、どんどんとキャリアが更新されています。あなたの国へ、あなたの街へ、と、ＢＡＢＹＭＥＴＡＬは旅を続けていきます。ぜひＢＡＢＹＭＥＴＡＬのｓｈｏｗでお会いしましょう」とコメントした。

来年１月１０、１１日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで単独公演「ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ ２０２５―２０２６ ＳＰＥＣＩＡＬ ＡＲＥＮＡ ＳＨＯＷ ＩＮ ＪＡＰＡＮ ＬＥＧＥＮＤ―ＭＥＴＡＬ ＦＯＲＴＨ」を開催する。