元セクシー女優でタレントの金子みひろ（43）が、プールで自撮りした水着姿の動画を公開。「うーわ！人魚やん！」「ずるい…アングル！」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】みひろの水着ショット（複数カット）

セクシー女優を引退後、バラエティーだけでなく俳優業にも挑戦するなど、幅広く活躍しているみひろ。Instagramでは、仕事現場でのオフショットや、ジムでトレーニングに励む姿、韓国旅行を満喫している様子などプライベートについても公開している。

さらに、ビーチやプール、サウナなど、様々な場所での水着姿も披露しており、「永遠に可愛いな…」「奇跡の40代」「少女にしか見えない！」など、その可愛らしい姿も度々話題を呼んでいる。

水着姿でプールを漂う様子に絶賛の声

18日の投稿では、ピンク色の水着を着て、浮輪を使いプールを漂う自撮り動画を公開。その後に更新したストーリーズでは、「あのぉ〜水着の時ばっか とびっきり良いねが多いね！夏だもんね。夏といったら水着とスイカだよね」と、自身の水着投稿についてお茶目にコメントしている。

ファンからは、「みっひー 可愛いよ〜」「気持ちよさそうですね」「ずっと若々しく可愛すぎる！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）