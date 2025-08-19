【タイムセール】Amazonで松屋の冷凍食品が最大55%オフに
人気の牛めしの具に加え、鰻や焼肉などもラインナップ。自炊や外食が面倒な時、もう1品おかずが欲しい時にもストックしておくと便利ですよ。
→Amazon「松屋」のセールページはこちら
「松屋」のいろいろな味が楽しめる。14種14食が入った詰め合わせ
【松屋 人気商品詰め合せ】（14種14食） 松屋 セレクト福袋 【冷凍】牛丼 詰め合せ 松屋 セット カレー どんぶり 焼肉 バーガー とんかつ 餃子
7,480円 → 4,198円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
牛めしの具、牛ホルモン焼き、牛カルビ焼肉、オリジナルカレーなどのセット
【松屋】 7種30食 牛めし&カレー&焼肉 3種 セット+牛めしピラフ 3種の焼肉:牛カルビ焼肉 牛ホルモン焼き 豚生姜焼き
14,360円 → 6,397円（55%オフ）
牛めしの具、カレー、焼肉も。松屋の人気商品の詰め合わせ13種30食
福袋2024【松屋】てんこ盛り福袋≪13種30食≫ 牛めし、カレー、焼肉、バーガー、焼餃子、ピラフ、ビーフンなどてんこ盛り！
14,400円 → 6,580円（54%オフ）
プレミアム仕様の牛めしの具＆チーズ牛めしピラフがセットに
【松屋】 20食 牛めし プレミアム仕様 の具 10食 & チーズ牛めしピラフ 10袋 [冷凍] 牛丼 牛めし ピラフ チーズ
10,300円 → 5,088円（51%オフ）
ふわぁとろっ。うなぎの蒲焼き12食セット
【松屋ベストセレクト】 ふわぁとろ うなぎ12人前 （松屋 冷凍 鰻 うなぎ 蒲焼 土用の丑の日）
11,680円 → 6,880円（41%オフ）
その他のセール商品
【松屋ベストセレクト】松屋 ライスバーガーセット 5種12食入り とんかつ カルビ プルコギ 生姜焼き 牛めし ライスバーガー 冷凍食品 保存食 一人暮らし 肉 グルメ 食事 セット 冷凍 惣菜 まつや 仕送り 非常食 ご飯のお供 セール
4,580円 → 3,680円（20%オフ）
【松屋セレクト】（12食）『糖質50%OFF』牛めしの具 【冷凍】 糖質オフ 牛丼 牛めし どんぶり
4,890円 → 3,880円（21%オフ）
【松屋】 牛めし×とん汁セット(10食+10食) [プレミアム仕様]牛めしの具+ [松屋のロングセラー]とん汁 [冷凍] 牛丼 豚汁 どんぶり
6,998円 → 5,298円（24%オフ）
ふっくら柔らかハンバーグ 120g×10個 冷凍 冷凍食品 レンジ 【2996】 お取り寄せグルメ 肉ギフト (10個, ふっくら柔らか)
2,980円 → 2,384円（20%オフ）
【松屋ベストセレクト】焼き鮭20食（松屋 レンチン焼き銀鮭 20食 まつや 食品 グルメ 冷凍 冷凍食品 おかず 惣菜 業務用 お弁当 非常食）
5,980円 → 4,963円（17%オフ）
