今日のご飯は何を作ろう…？そんな日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「にんにくパワーで食欲アップ」をテーマに、食欲をそそる“にんにく”を使ったレシピ

「たこのガーリックバター風味」

＜材料（２人分）＞

ゆでだこ（足） 200g

アスパラガス ４本

しめじ 60g

塩 適量

こしょう 適量

バージンオリーブ油 大さじ1/2

☆ガーリックバター （作りやすい分量）

バター 40g

パセリ（みじん切り） 大さじ１

おろしにんにく 小さじ1/2

塩 小さじ1/4

こしょう 適量

＜作り方＞

① ガーリックバターのバターは室温に置いておく。

② アスパラガスは下半分の皮をむいて斜めに５等分に切り、しめじは小房にほぐし、ゆでだこは水かきを切り取り、１cm厚さのそぎ切りにする。

③ ①のバターにパセリのみじん切り、おろしにんにく、塩、こしょうを混ぜる。

④ フライパンにバージンオリーブ油を熱し、しめじ、アスパラガス、塩、こしょうを加えて中火で炒め、たこを加えて炒める。

⑤ ④に③を適量加えて全体を混ぜ合わせ、器に盛る。

【TVer】作り方の動画はこちらから

DAIGO「たこの食感とサイズ感がよくて、いくらでもイケちゃいそう。アスパラガスにも合いますね。ガーリックバターが本当においしい！いろんな料理に使えそうだし、家でも作ってみよう！」