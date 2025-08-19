「たこのガーリックバター風味」
今日のご飯は何を作ろう…？そんな日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今回は「にんにくパワーで食欲アップ」をテーマに、食欲をそそる“にんにく”を使ったレシピ
「たこのガーリックバター風味」
＜材料（２人分）＞
ゆでだこ（足） 200g
アスパラガス ４本
しめじ 60g
塩 適量
こしょう 適量
バージンオリーブ油 大さじ1/2
☆ガーリックバター （作りやすい分量）
バター 40g
パセリ（みじん切り） 大さじ１
おろしにんにく 小さじ1/2
塩 小さじ1/4
こしょう 適量
＜作り方＞
① ガーリックバターのバターは室温に置いておく。
② アスパラガスは下半分の皮をむいて斜めに５等分に切り、しめじは小房にほぐし、ゆでだこは水かきを切り取り、１cm厚さのそぎ切りにする。
③ ①のバターにパセリのみじん切り、おろしにんにく、塩、こしょうを混ぜる。
④ フライパンにバージンオリーブ油を熱し、しめじ、アスパラガス、塩、こしょうを加えて中火で炒め、たこを加えて炒める。
⑤ ④に③を適量加えて全体を混ぜ合わせ、器に盛る。
【TVer】作り方の動画はこちらから
DAIGO「たこの食感とサイズ感がよくて、いくらでもイケちゃいそう。アスパラガスにも合いますね。ガーリックバターが本当においしい！いろんな料理に使えそうだし、家でも作ってみよう！」