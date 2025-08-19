Ê¡Åç±ØÅì¸ýºÆ³«È¯¤¬2029Ç¯³«¶È¤Ø¡ª¸©Æâ½é¡ÉSHARE LOUNGE¡É¤ä²Ö¡¹¤ò³Ú¤·¤ß¤¯¤Ä¤í¤²¤ë²°¾å¹¾ì¤¬¤¢¤ë¿·Ê£¹ç¥Ó¥ë
Ê¡Åç»Ô¤ÈÊ¡Åç±ØÅì¸ýÃÏ¶è»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤Ï¡¢JRÊ¡Åç±ØÅì¸ýºÆ³«È¯¥Ó¥ëÊ£¹çÅï¤Î´ðËÜÀß·×¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ³«È¯¥Ó¥ë¤Ï±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤ÎÉßÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡¢¸ø¶¦¥¨¥ê¥¢¤ÈÌ±´Ö¥¨¥ê¥¢¤òÊ»¤»¤¿Âçµ¬ÌÏ»ÜÀß¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ä¹©»öÈñ¹âÆ¤Ê¤É¤ÇÅö½é¤è¤êµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤·¤¿·×²è¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¶¦¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¤äÂç²°º¬¹¾ì¡¢²°¾å¹¾ì¡¢¤Þ¤Á¤Ê¤«¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢Ì±´Ö¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¤ä¥Õ¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¡¢¥·¥§¥¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
³¹¤Ê¤«ºÆÀ¸¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë
Ê¡Åç±ØÅì¸ý¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÊ£¹çÅï¤Ï¡¢Ì±´Ö¥¨¥ê¥¢¤È¸ø¶¦¥¨¥ê¥¢¤Î2¤Ä¤«¤é¤Ê¤ë·úÊª¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡Åç±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿Å¹ÊÞ¤ÎÅ±Âà¤äÍøÍÑ¼Ô¡¦Å¹ÊÞ¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¡¢Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏÁ´ÂÎ¤ÎÆø¤ï¤¤¤ÎÄã²¼¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÆ³«È¯¤Ï¡¢ÃÏ¸¢¼Ô¤é¤Ë¤è¤ëºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ëÌ±´Ö»ö¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»Ô¤Î¸òÎ®¡¦½¸µÒµòÅÀ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÇÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¤Ï¹ñ¤ä¸©¤È¤â¶¨Ä´¤·¤ÆÊä½õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢´°À®¤·¤¿¸òÎ®¡¦½¸µÒµòÅÀ»ÜÀß¤ò»Ô¤¬Çã¤¤¼è¤ë·Á¤ÇÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸øÌ±Ï¢·È¤Ç¤ÎºÆ³«È¯¤Ï¡¢¸©ÅÔ¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÆ³«È¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖFUKUSHIMA EGG¡Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¡¦Ê¸²½¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ë¡×¤Ï¡¢Íñ¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ¸¤à¤è¤¦¤Ë¡¢»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëµòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¶¦¥¨¥ê¥¢¤ÏÂ¿µ¡Ç½¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤Ø
Áí»ö¶ÈÈñ¤ÏÅö½é¤ÎÌó492²¯±ß¤«¤éÌó100²¯±ßÁý¤Î¡¢Ìó580²¯¡Á620²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ß¡¢¸½ºß¤Ï2026Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¼Â»ÜÀß·×¤ò¸Ç¤á¡¢Æ±²¼´ü¤ËÃå¹©¡¢2029Ç¯ÅÙÃæ¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¹çÅï¤Î¸ø¶¦¥¨¥ê¥¢¤ÏÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ¡Ê°ìÉô4³¬¡Ë¡¢14,500Ö¤ÇÀ°È÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
1³¬¤Ï¡¢Âç²°º¬¹¾ì¤È¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢³¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¿Í¤Ó¤È¤È¸ò¤ï¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤«¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇÂç1500¿Í¼ýÍÆ¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥Û¡¼¥ë¤È¥Û¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°£²¤Ä¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê7¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¶õ´Ö¹½À®¤ò¼Â¸½¤·¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢»º¶ÈÅ¸¼¨²ñ¡¢´ë¶È¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢³Ø²ñ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÑÅÓ¤ÊºÅ»ö¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤«¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¤Ï¡¢µÒ´Ö¡¢µï´Ö¡¢¤³¤É¤âÉô²°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤¬Ê¡Åç¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤ê¡¢Í·¤ó¤À¤ê¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²°¾å¹¾ì¤Ï¡¢2³¬¥Ç¥Ã¥¤«¤é¸ø¶¦¥¨¥ê¥¢²°¾å¤Î4³¬¤Þ¤Ç¡¢ÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤À¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æ»¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤é¤Ê¤ë¶õ´Ö¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¡¹¤¬³Ú¤·¤á¡¢Ê¡Åç»Ô¤é¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¿¢ºÏ¤¬·×²è¤µ¤ì¡¢4³¬¤Ø¾å¤¬¤ë¤È¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤ê¿²Å¾¤ó¤À¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤Ç¤¤ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¹¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì±´Ö¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡ÖSHARE LOUNGE¡×¤â
Ì±´Ö¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÃÏ¾å10³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1³¬¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥é¥¹¤¬¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤äÊ¡Åç¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¾ïÀß¤ÎÊª»º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¡¢2³¬¤Ë¤ÏÊ¡Åç¤Î¿©¤È¤ª¼ò¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥Õ¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3³¬¤Ë¤ÏTSUTAYA¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥ÖÄó¶¡¤Î¡ÖSHARE LOUNGE¡×¤¬¸©Æâ½é½ÐÅ¹¤·¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¤¥óÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥«¥Õ¥§·ó¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÀ°È÷¡£¹âÂ®Wi-Fi¤äÅÅ¸»¤ò´°È÷¤·¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤äÆÉ½ñ¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÁØ³¬¤Ë¤Ï°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¶è²è¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ£¹çÅï¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Ìó500Âæ¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ëÃó¼Ö¾ìÅï¤È¡¢½»ÂðÅï¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìÀ¾°ìÂÎ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×
ºÆ³«È¯¥Ó¥ë¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦Ê¸²½¡¦¸òÎ®¤Î¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è»ºÉÊ¤ÎÊª»ºÅ¸¤ä²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢³Ø²ñ¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Æü¾ïÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤ä¼ã¼Ô¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏÄêÃå¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±ØÀ¾¸ý¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀßÀ×ÃÏ¤ä¸ø¶¦¶õ´Ö¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸©ÅÔ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë±Ø¼þÊÕ¤Î³èÀ²½¤Ë¼èÁÈ¤ß¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¼þÊÕ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Î³èÀ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ê¡Åç»Ô¤ÈJRÅìÆüËÜ¤Ï7·î25Æü¡¢Ê¡Åç±ØÅìÀ¾°ìÂÎ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Ð½ñ¤Ï¡¢¿·ÅìÀ¾¼«Í³ÄÌÏ©¤ÎÀ°È÷¤È±ØÁ°¹¾ì¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¡Æ¤¤òÁê¸ß¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±ØÅì¸ý¤«¤é±Ø¼Ë¤ò·Ð¤Æ¼«Í³ÄÌÏ©¡¢±ØÁ°¹¾ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¾¸ý¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀßÀ×ÃÏ¤Þ¤Ç¤¬¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤Î²óÍ·À¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
