小倉優子、手作りシフォンケーキ＆お菓子作り中の5歳息子公開「素敵な親子」「手が込んでて美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/08/19】タレントの小倉優子が8月18日、自身のInstagramを更新。手作りのシフォンケーキと、お菓子作り中の息子の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】小倉優子、お菓子作り中の5歳息子の姿
小倉は「今日はミルクティーのシフォンケーキを作っていたら、『僕も作りたい！』と三男」と息子とのやり取りを明かし、一緒にアイスを作ったことを報告。「長男もお菓子作りが好きなのですが、三男も好きになりそうな予感です」とつづった。写真には、三男がお菓子作りに熱中する姿や、小倉が作ったシフォンケーキが写っている。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子」「手が込んでて美味しそう」「私も作ってみます」「息子さん可愛すぎる」「ふわふわで美味しそうなシフォンケーキ」「癒やされる」といったコメントが寄せられている。
小倉は、2012年6月に第1子長男、2016年11月に第2子次男、2020年7月に第3子三男を出産している。（modelpress編集部）
