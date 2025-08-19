【週刊FLASH 9月2日号】 8月19日発売 価格：550円

「週刊FLASH」8月19日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

光文社は「週刊FLASH 9月2日号」を8月19日に発売した。価格は550円。

表紙と巻頭カラーは“アナウンサー界No.1”とも称されるスタイルで人気を集める白戸ゆめのさん。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ美麗なグラビアを披露している。

「RIZINガール2025」の活動で話題の竹内花さんは、6ページのグラビアで登場。屋上ショットやベッドでのランジェリーカットを披露している。SKE48卒業後、女優として活躍中の古畑奈和さんは、9月15日より全国順次発売する2nd写真集から厳選カットを解禁している。

白戸ゆめのさん

竹内 花さん

古畑奈和さん

