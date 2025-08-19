【グラビア】“アナウンサー界No.1スタイル”白戸ゆめのさんが表紙！「週刊FLASH 9月2日号」本日発売！
【週刊FLASH 9月2日号】 8月19日発売 価格：550円
「週刊FLASH」8月19日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH
光文社は「週刊FLASH 9月2日号」を8月19日に発売した。価格は550円。
表紙と巻頭カラーは“アナウンサー界No.1”とも称されるスタイルで人気を集める白戸ゆめのさん。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ美麗なグラビアを披露している。
「RIZINガール2025」の活動で話題の竹内花さんは、6ページのグラビアで登場。屋上ショットやベッドでのランジェリーカットを披露している。SKE48卒業後、女優として活躍中の古畑奈和さんは、9月15日より全国順次発売する2nd写真集から厳選カットを解禁している。【白戸ゆめのさん】
白戸ゆめの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央【FLASHデジタル写真集 白戸ゆめの Ray of sunshine】
白戸ゆめの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央【竹内 花さん】
竹内 花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一【FLASHデジタル写真集 竹内 花 誘惑の先には…】
竹内 花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一【古畑奈和さん】
古畑奈和(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志