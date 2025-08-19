ＴＯＫＡＩが７５５万９８００株の売り出しと自社株買いを発表 ＴＯＫＡＩが７５５万９８００株の売り出しと自社株買いを発表

ＴＯＫＡＩホールディングス<3167.T>がこの日の取引終了後、大株主であるあいおいニッセイ同和損害保険を売り出し人とする７５５万９８００株の売り出しと上限を１１３万３９００株とするオーバーアロットメントによる売り出しを行うと発表した。売出人から売却の意向があったことを受けて検討した結果、株主構成の再構築及び流動性の向上を図るために売り出しを実施する。売出価格は８月２７日～９月１日のいずれかの日に決定する。



同時に、上限を２２０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．６７％）、または２０億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は売り出しの受渡期日の翌営業日から来年３月３１日までで、株式の売り出し実施に伴う株式需給への影響を緩和するのが狙い。また、将来の希薄化懸念を払拭するため、取得した全自社株は消却する。



出所：MINKABU PRESS