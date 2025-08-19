国際卓球連盟(ITTF)が、卓球男子の世界ランキングを更新。日本の張本智和選手が順位を一つ上げ、3位に浮上しました。

張本選手は、11日にWTTチャンピオンズ横浜2025の男子シングルスで優勝。決勝では、5月に行われた世界選手権の王者・王楚欽選手を4-2(11-9、11-5、11-8、9-11、11-13、11-4)で破っています。張本選手は、ここでのポイントが加算され、3位に順位を上げました。

大会以前の戦績では、国際大会で王選手と14回対戦し、張本選手が2勝12敗と大きく負け越していました。

決勝では、第1ゲームから主導権を握った張本選手が3ゲームを先取。しかし、王選手が怒涛の追い上げを見せ、立て続けに2ゲームを返されます。

迎えた第6ゲームは、激しいラリー戦になります。試合時間も1時間を超え、張本選手がメディカルタイムアウトで両膝のマッサージを受ける場面も。それでも、日本のエースが1時間7分の激戦を制し、王選手に3年ぶりの勝利。世界選手権王者を破り、横浜で世界の頂点に輝きました。

【男子シングルス】▽トップ10※数字はポイント

1位 8975林詩棟(中国)

2位 8925王楚欽(中国)

3位 6000張本智和

4位 5525カルデラノ(ブラジル)

5位 4375梁靖崑 (中国)

6位 3220F.ルブラン(フランス)

7位 2630 モーレゴード(スウェーデン)

8位 2475 向鵬 (中国)

9位 2450 ヨルジッチ(スロベニア)

10位 2315 ドゥダ (ドイツ)

▽TOP50の日本人選手3位 張本智和(前回4位)20位 松島輝空(前回20位)25位 篠塚大登(前回23位)26位 戸上隼輔(前回28位)34位 田中佑汰(前回34位)37位 宇田幸矢(前回37位)49位 及川瑞基(前回49位)