【卓球】張本智和が世界ランク3位に浮上 11日に世界王者撃破でWTTチャンピオンズ横浜制覇
国際卓球連盟(ITTF)が、卓球男子の世界ランキングを更新。日本の張本智和選手が順位を一つ上げ、3位に浮上しました。
張本選手は、11日にWTTチャンピオンズ横浜2025の男子シングルスで優勝。決勝では、5月に行われた世界選手権の王者・王楚欽選手を4-2(11-9、11-5、11-8、9-11、11-13、11-4)で破っています。張本選手は、ここでのポイントが加算され、3位に順位を上げました。
大会以前の戦績では、国際大会で王選手と14回対戦し、張本選手が2勝12敗と大きく負け越していました。
決勝では、第1ゲームから主導権を握った張本選手が3ゲームを先取。しかし、王選手が怒涛の追い上げを見せ、立て続けに2ゲームを返されます。
迎えた第6ゲームは、激しいラリー戦になります。試合時間も1時間を超え、張本選手がメディカルタイムアウトで両膝のマッサージを受ける場面も。それでも、日本のエースが1時間7分の激戦を制し、王選手に3年ぶりの勝利。世界選手権王者を破り、横浜で世界の頂点に輝きました。
【男子シングルス】▽トップ10※数字はポイント
1位 8975林詩棟(中国)
2位 8925王楚欽(中国)
3位 6000張本智和
4位 5525カルデラノ(ブラジル)
5位 4375梁靖崑 (中国)
6位 3220F.ルブラン(フランス)
7位 2630 モーレゴード(スウェーデン)
8位 2475 向鵬 (中国)
9位 2450 ヨルジッチ(スロベニア)
10位 2315 ドゥダ (ドイツ)
3位 張本智和(前回4位)
20位 松島輝空(前回20位)
25位 篠塚大登(前回23位)
26位 戸上隼輔(前回28位)
34位 田中佑汰(前回34位)
37位 宇田幸矢(前回37位)
49位 及川瑞基(前回49位)