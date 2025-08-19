夏休みに学童保育などを利用できない時の対策として、子連れ出勤の取り組みをしている企業を取材しました。

都内にあるクラウド会計サービスなどを手がける企業。従業員からの声をうけ、ここでは子どもたちが長期休みの間、子どもを連れて出勤できる取り組みを行っています。学校が夏休みであるこの日は、6人の子どもたちが来ていました。

子連れ出勤した社員

「夏休みをどう過ごせばいいか課題を感じていまして、夏休みも基本的に学童は開いているので、預けられるといえば預けられるんですけど、毎日学童というのも飽きて『行きたくない』ということもあったりする」

子連れ出勤した社員

「ミーティングで社員たちと直接話すというのが大事だと考えているので、リモートよりもこういう場があるのであれば連れてきた方がいいかなと思っています」

参加した子ども

「遊びとかもいっぱいあって楽しい」「（お母さんが近くにいるので）安心だよ」

この企業が小学生の子どもを持つ全国の共働き世帯を対象に調査を実施したところ、約7割の人が「夏休み期間中、子どもの預け先が見つからず困った経験がある」と答えています。また、その中の半数以上が「仕事を休んだ」など、仕事への影響が出ていることが分かりました。一方で、「職場に迷惑がかからなければ子連れ出勤を利用したい」という声が、8割以上聞かれました。

フリー株式会社 Culture部DEIチーム・吉村美音さん「会社としては、子どもがいる従業員がみんな自由に働きやすくなるような環境にしたいというのがベースにありまして、選択肢の1つとしてやっています。一番重要なのは継続することだと思っています。従業員にとっても、会社にとっても、そして子どもにとってもいい環境というのを作っていきたいと思っています」