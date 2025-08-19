キャリアデザ、今期配当を5円増額修正

キャリアデザインセンター <2410> [東証Ｐ] が8月19日大引け後(16:00)に配当修正を発表。25年9月期の期末一括配当を従来計画の95円→100円(前期は90円)に増額修正した。



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な課題と認識しつつ、内部留保の充実と財政状態等を総合的に勘案したうえで、目安とする配当性向を普通配当のみで40％以上とし、業績動向や財務状況等を考慮しながら継続的な配当を実施すること経営成績に合わせた利益配分を基本方針としております。 2025年９月期の配当につきましては、この方針に基づき１株当たり期末配当金は95円を予定しておりましたが、業績が順調に推移していることを勘案し、また株主の皆様の日頃の温かいご支援に感謝の意を表するため、年間配当予想を前回予想から１株当たり５円増額することといたしました。この結果、2025年９月期の期末配当金は、１株当たり100円となる予定であります。 今後におきましても更なる業績の向上と配当金の増額に向けて全社一丸となり高い成長を遂げられるように尽力して参りますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

