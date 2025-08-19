１７日に配信された千鳥ＭＣのＡＢＥＭＡ「チャンスの時間」は、女性の本音を赤裸々に歌い上げる「女性の本音ラブソング」が放送された。

スタジオを騒然とさせたのが、元ＡＫＢ４８の大島麻衣が歌った楽曲「聖域」。♪彼女にスマホ見られた時 ＬＩＮＥやＤＭ見られて浮気バレるけど 絶対にチェックされない安全ツール それがＰａｙＰａｙのメッセージ機能…と歌い上げ、ノブは「知りません、知りません、なんですか、それは？！」と叫んだ。

大島は「これが主流ですね」「『言ってくれちゃったな』って思ってると思います。バレてないんで、まだ」とすました顔で話し「メッセージだけのやりとりもできるんですよ。お金を使うアプリなので暗証番号を固めに設定してても怪しまれない」と解説した。

ノブは「ＰａｙＰａｙさん、すごいことしてるやん！」とうなり、大悟も「これ、とんでもないものを歌ってしまったんじゃないの？全然知らない」と神妙な表情を浮かべた。

実際に同機能で誘われたことがあるか聞かれた大島は「ありました。『どこどこにいるんだけど何してる？』って」と明かしていた。