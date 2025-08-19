BABYMETAL日本人グループ初の快挙！アルバム『METAL FORTH』が全米アルバムチャート初登場9位

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「私たちは皆さんと共に『メタルのその先へ』と進み、どんどんとキャリアが更新されています」（BABYMETAL）

BABYMETALの4作目となるアルバム『METAL FORTH』（8月8日リリース）が、最新の全米総合アルバムチャート（Billboard 200）において、初登場9位を記録した。これにより、メンバー全員が日本人のグループとしては史上初、そして日本語歌唱アルバムとしても史上初となるTOP10入りを果たした。

これまでBABYMETALがリリースしたアルバムでは、『METAL RESISTANCE』が39位（2016年）、『METAL GALAXY』が13位（2019年）を記録。ついに今作にて、自らの自己最高記録を上回る「全米総合アルバムチャートTOP10入り」という快挙を成し遂げることとなった。

さらに、日本国内では「オリコン週間合算アルバムランキング」3位を獲得。同ランキングのジャンル別「ROCKアルバムランキング」「デジタルアルバムランキング」では1位を獲得している。ドイツでは自己最高となるトップ10入りを果たし、これも自身のこれまでの記録を大きく塗り替える結果となった。さらにイギリスでもトップ20入りを果たし、オランダやフランスでも過去最高のチャート順位を記録。また、Spotify「Top Albums Debut U.S. Chart」で初登場10位を記録し、さらに米国iTunesダウンロードアルバムチャートでは2位を獲得。名実共に日本を代表するグローバルアーティストとして飛躍する結果を残した。

2025年、結成15周年アニバーサリーイヤーを迎えたBABYMETAL。これまで世界中を回り、ワールドワイドな活動を継続しているBABYMETALが、世界各地で出会ったアーティストとのコラボレーションソングを中心に、「METALのその先へ」を意味する『METAL FORTH』というタイトルが名付けられた今作には、Poppy、Electric Callboy、Slaughter to Prevail、Bloodywood、Tom Morelloといったジャンルの垣根を越えた世界的アーティストたちとのコラボ楽曲を含む、超強力なトラック全10曲が収録されている。

また、2026年1月10日・11日には、さいたまスーパーアリーナで『BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND-METAL FORTH』を開催することが決定しており、国内盤『METAL FORTH』封入特典のチケット先行も行われている。

リリース情報

2025.08.08 ON SALE

ALBUM『METAL FORTH』

BABYMETAL OFFICIAL SITE

http://www.babymetal.com