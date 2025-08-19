Ê¡Åç¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹2800Ëü±ß¶¯Åð»ö·ï¡¡Å¹¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë½¾¶È°÷¤ÎÃË¡Ê23¡ËÂáÊá¡¡¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×´ØÍ¿¤Î²ÄÇ½À
Ê¡Åç¸©¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¸½¶â¤ª¤è¤½2800Ëü±ß¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë½¾¶È°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿Æé°ì»©ÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¿ÆéÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î12Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË2¿Í¤È¶¦ËÅ¤·¡¢Èï³²¼Ô¤òÁõ¤Ã¤Æ¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ë¿¯Æþ¡£¸½¶â¤ª¤è¤½2800Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÏÅö½é¡¢ÃË¤é¤¬·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç½¾¶È°÷¤ò¶¼¤·¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢¿¿ÆéÍÆµ¿¼Ô¤¬Èï³²¼Ô¤òÁõ¤Ã¤ÆÅ¹¤ä¶â¸Ë¤Î¸°¤ò³«¤±¡¢¸½¶â¤òÅÏ¤¹¤Ê¤ÉÈÈ¹Ô¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¿ÆéÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡ÖÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÃË3¿Í¤ÏÃÎ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤ÏÆ¿Ì¾Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£