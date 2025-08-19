メディコス・エンタテインメントは、原作：武論尊 漫画：原哲夫 による大人気漫画作品『北斗の拳』超像可動シリーズにて、南斗五車星の一人「ジュウザ」をフィギュア化。

2025年8月14日(木)12:00より、メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPおよび全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次予約受付を開始。

メディコス・エンタテインメント 超像可動「ジュウザ」

作品名 ：北斗の拳

発売月 ：2026年5月予定

価格(税抜き) ：9,200円

価格(税込み) ：10,120円

材質 ：PVC＆ABS＆POM

仕様 ：塗装済み可動フィギュア

セット内容 ：本体、オプションパーツ、台座

サイズ ：全高約180mm

原型制作 ：佐藤竜太

造形プロデュース ：匠工房

〈予約受付期間〉

2025年8月14日(木)12:00 〜 2025年10月29日(水)21:00

企画・製造・発売元・販売元：株式会社メディコス・エンタテインメント

※掲載している写真は開発中のものです。

実際の商品とは異なります。

※商品は自立しません。

付属の台座を使用してください。

メディコス・エンタテインメントは、原作：武論尊 漫画：原哲夫 による大人気漫画作品『北斗の拳』超像可動シリーズにて、南斗五車星の一人「ジュウザ」をフィギュア化。

2025年8月14日(木)12:00より、メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPおよび全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次予約受付を開始します。

(一部お取り扱いのない店舗、および予約受付のご対応を行っていない店舗もあります。)

■超像可動「ジュウザ」

南斗五車星の一人、通称雲のジュウザ

【商品説明】

超像可動シリーズにバトルアクション漫画の金字塔『北斗の拳』より南斗五車星の一人であり「雲のジュウザ」の異名を持つ男、

「ジュウザ」が満を持して登場！

原哲夫先生の徹底した造形・彩色の監修による究極の造形美！

豊富な可動域により劇中の豪快な技の数々が再現可能。

表情違いの頭部パーツは3種付属！

オプションパーツには、ジュウザの印象的な登場シーンを再現可能なパーツや骨付き肉が！

撃壁背水掌をイメージした手、無頼漢として生を送っていたシーンを再現可能なボトルを持つ手など、多種多様なハンドパーツも付属！！

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983 版権許諾証GB-219

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 豊富な可動域により劇中の豪快な技の数々を再現も！メディコス・エンタテインメント 超像可動「ジュウザ」 appeared first on Dtimes.