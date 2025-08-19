【無印良品のワンピ】が大人可愛い！ まるっと真似したい♡「おしゃれコーデ」

シンプルだけど地味にはならない、【無印良品】のワンピースなら、さっと着るだけで自然とおしゃれ見えを叶えてくれるはず。風通しのいい素材や体のラインを拾いにくいシルエットで、大人世代にも取り入れやすいのが魅力です。今回は無印良品のスタッフさんのコーデを参考に、今すぐ真似したくなる夏のワンピースコーデをご紹介します。

ナチュラル素材で楽しむきれいめレイヤードコーデ

【無印良品】「婦人 リネンシルクワンピース」＜墨黒＞\8,990（税込・セール価格）

涼しげなリネンに、ほんのりツヤ感のあるシルクを掛け合わせた素材を使った上品なワンピース。墨黒カラーに、黒の半袖Tをインナーとして重ねれば、奥行きのあるレイヤードコーデに仕上がります。素材の持つナチュラルな表情と、すっきりとした色合わせが絶妙にマッチ。足元はフラットな黒のパンプスで抜け感をプラスし、軽やかな雰囲気を演出。落ち着いた色使いながら、ほんのり華やぎも感じられるスタイリングです。

上品に着こなすオールブラック夏コーデ

【無印良品】「婦人 和紙混ニットノースリーブワンピース」＜黒＞\6,990（税込・セール価格）

公式サイトによると「さらりとした肌触りが特長」という和紙混のニットを採用したワンピースは、夏に嬉しい着心地を楽しめそう。シンプルなAラインで体のラインを拾いにくく、クルーネックの首元も上品な印象に仕上がります。黒のボトムとパンプスを合わせたワントーンコーデは、さらっと着るだけでこなれて見えるのが嬉しいポイント。仕上げにシルバーアクセをプラスすれば、控えめながらもセンスが光る、大人のブラックコーデが完成します。

スリットからのぞく配色で大人のこなれコーデ

【無印良品】「婦人 和紙混ニットノースリーブワンピース」＜ベージュ＞\6,990（税込・セール価格）

やさしいベージュカラーのワンピースには、明るいブラウンのボトムを重ねたレイヤードスタイルに。スリットからさりげなくのぞくカラーが、歩くたびにアクセントを添えてくれそう。足元には白のパンプスを合わせて、軽やかさと清潔感をプラス。抜け感のある配色バランスで、大人に似合う洗練された装いに仕上がっています。

ガーゼ素材でやわらかに。黒で揃えた抜け感コーデ

【無印良品】「婦人 ふんわりしぼガーゼ ロングワンピース」＜黒＞\4,990（税込）

トルコや中東の民族衣装をルーツにした、ゆったりとしたカフタンデザインのワンピース。オーガニックコットンのふんわりとしたガーゼ素材が、やさしく肌を包んでくれそうです。深めのスリット入りで、レイヤードにも最適。黒のパンツをレイヤードしても、Vネックやサンダルで抜け感をプラスすれば、重たくなりがちな黒も涼やかな印象に仕上がります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki