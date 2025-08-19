お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が19日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）に生出演。コールセンターでアルバイトをしていた際のエピソードを披露した。

この日のメールテーマは「アルバイト」。コールセンターで働いていたリスナーから「クレームの電話に心が折れた」というお便りが寄せられ、経験者の塙は「もうね、なかなか大変だよ、クレーム。今日は絶対に怒らないって決めて臨んでも、やっぱり“ん”ってなるよ」とうなった。

続けて例として、「本数が多い方が時給が上がるっていうのもあるから、早く切りたいっていうのもあるんだよね」と体験談を紹介。「変な話、ずっと“申し訳ありません”って言って、時間は別に…って考えればいいんだけど、 早く切りたいってなっちゃうんだよ。聞こうと思っても、そういう感じになんないの」と説明した。

さらに、クレーマーから飛んできた“文句”についても「お前、どうせ売れてない芸人とか役者だろ？”って」とまさかの内容を暴露。パートナーのお笑いコンビ「相席スタート」山崎ケイから「そんなこと言われるんですか！？」と聞かれるも、塙は「言うんだよ、本当。ついてくるんだよクレーマーって。逃がしてくれない」と返していた。