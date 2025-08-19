MEGUMI¤¬ºÇ¿·¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡¡°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Æó¤ÎÏÓ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃÃ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥ª¥ó¤â¥ª¥Õ¤âÁÇÅ¨¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡Ê43¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ëMEGUMI¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ä¡¢¸ª¤ò½Ð¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤ì¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡Á¡¡ÆÃ¤ËÀÖ¤Î¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¥ª¥ó¤â¥ª¥Õ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃÃ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¢ö¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡MEGUMI¤Ï½÷Í¥¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£"Èþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ"¤È¤·¤ÆÈþÍÆËÜ¤ò½Ð¤»¤Ð¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¥«¥Õ¥§¤Î·Ð±Ä¤â¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2008Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖDragon¡¡Ash¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Kj¤³¤È¹ßÃ«·ú»Ö¤È23Ç¯Ëö¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£