ÁíÌ³¾Ê¤¬³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¹ÔÀ¯»ØÆ³¡¡¾¯Ç¯3¿Í¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¤ÎÊó¹ðÃÙ¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ
ÁíÌ³¾Ê¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÄÌÏÃÍúÎò¤Ê¤É¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³±Ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤Ø¤ÎÊó¹ð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¾Ê¡¡Áí¹çÄÌ¿®´ðÈ×¶É Ã´Åö¼Ô
¡Ö¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÂÎÀ©Á´ÈÌ¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹Åù¡¢ºÆ¤ÓÆ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸·½Å¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯2·î¡¢Ãæ¹âÀ¸3¿Í¤¬À¸À®AI¤Ç¼«ºî¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»È¤Ã¤Æ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ËÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½7000²óÀþ¤ÇÄÌÏÃÍúÎò¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³±Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡Îá¤Ç¤Ï¡Ö30Æü°ÊÆâ¡×¤Ë¹ñ¤ËÊó¹ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢Êó¹ð¤¬¡Ö3¤«·î°Ê¾å¡×ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¡¢¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡Ö¤´»ØÅ¦¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£